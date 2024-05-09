“Güneş enerjisinin yaygınlaşması için depolama şart”

Özlem SARSIN

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Sistemleri semineri düzenledi. Seminerde konuşan GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, güneş veya rüzgar enerjisinin gelişimi için enerji depolama sistemlerinin şart olduğunu söyleyerek, “Bunu çok yakın zamanda herkes hissedecek.

İnsanlar şebekeden bağımsız olmak için enerjisini üretecek, depolayacak ve kullanacak” dedi. Solar enerjinin yanında enerji depolama sistemlerinin de yerini alması ile yaşanan sıkıntıların önüne geçilebileceğini söyleyen Özdemir, bugün artık sanayicilerin ilerde mikro şebekelerin meydana gelecek olması ile kendi elektriğini kendisinin üreteceğini, şebekeden izole olmak isteyeceğini vurguladı.

Bu noktada enerji depolamanın özellikle çok fazla öneminin artacağına işaret eden Özdemir, “Biz de GENSED olarak 2018 yılında tüzüğümüzü değiştirerek solar enerjinin yanına depolamayı da ekledik. Doğruyu yapmışız. Güneş veya rüzgar enerjisinin gelişimi için enerji depolama şart. İnsanlar şebekeden bağımsız olmak için enerjisini üretecek, depolayacak ve istediği zaman da kullanacak. Güneş ve rüzgar kesintili birer enerji kaynağıdır.

Bu kaynaklar şebekenin stabilitesini bozuyor. Bunun için enerjiyi depolarsanız ve kullanacağınız zaman aktif ederseniz o zaman şebekeyi çok daha az yorarsınız” dedi. Dünyada günde 1 gigawatt GES kurulumu yapıldığını, bu yıl ise bu rakamın 500 gigawattlık bir performansa ulaşmasının beklendiğini kaydeden Özdemir, “Türkiye ekonomisine bakacak olursak, dünyadaki payı yüzde 1-1,5 arasında.

O zaman bizim 5 gigawatt’ı bulmamız lazım. Türkiye bir güneş ülkesi, aslında bu rakamdan fazla yapmamız ve yılda 5 gigawatt’ı geçmemiz gerekiyor. 7-8 gigawatt yapmamızın önünde hiçbir engel yok. Güneşimiz bol, ekipmanlarımız var. Dünyanın en iyi teknolojilerine sahip panel fabrikalarımız var, hücre de üretiyoruz. En kısa zamanda solar inverteri de kendimiz üretir hale geleceğiz.

Yani ekipmanların yüzde 90’ını Türkiye’de üretiliyor. Yerli ve milli ekipmanla bunu yapıyor olmak da önemli. Neden biz bu rakamları yakalayamıyoruz?” dedi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da yaptığı konuşmada, bölgede 45 MW kurulu güce ulaştıklarını, 10 santralin de kurulumunun devam ettiğini söyleyerek, “Yeni güçler devreye alındığında 55 MW güce ulaşacağız. Bölgemizin neredeyse 1/3 enerji ihtiyacını sağlayacak GES santraline sahibiz.

Bu da ileride bölge sanayicimizin elini rahatlatacaktır” dedi. Enerji depolama sistemlerinin sektörün geleceği için önemli bir konu olduğuna da işaret eden Karabağlı, “ Enerji depolama da bir nevi enerji geri dönüşümüdür. Enerji verimliliğini artması demektir. Bununla beraber yakın gelecekte başka geri dönüşümler de kapımızı çalacak. Şebeke hatlarımız zaman içinde doğru akıma dönecek. Zaman içinde dünya değişecek ve biz iletimi doğru akımla yapmaya başlayacağız. Buna herkes hazır olsun. Şebekelerden ayrılmalar olacak.

Çünkü depolayan kişi şebekeye tabi olmak istemeyecek ve kendi kuralları ile enerjiyi yönetmek isteyecek. Kablosuz şarj ve buna bağlı sistemler de gündemimizde. Yavaş yavaş kablosuz iletime doğu bir yolculuk yapacağız” dedi. Karabağlı Atatürk OSB’de atık suyun geri kazanımı konusunda yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, geri dönüştürülen atık suyu da tekrar tekrar geri kazanarak endüstrinin kullanımına sunduklarını, bu konuda Türkiye’ye örnek bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.