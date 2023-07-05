Güneş ve rüzgâr, elektrik üretiminde nükleeri geride bıraktı

Solar kaynaklı enerji üretimi geçen yıl yüzde 25, rüzgâr kaynaklı üretim yüzde 13 büyüdü. Yenilenebilir kaynaklarındaki güçlü büyümeye rağmen enerji kaynaklı küresel sera gazı emisyonu geçen yıl yüzde 0.8 arttı.

Raporda küresel enerji talebindeki artışın 2022’de yüzde 1.1 olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bu artış, 2021’deki yüzde 5.5’lik artışa göre belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. 2022’deki artışla birlikte küresel enerji talebi Kovid-19 pandemisi öncesindeki seviye, yüzde 3 üzerine ulaştı.

Rapora ilişkin değerlendirme yapan Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, yenilenebilir enerjideki güçlü büyümenin önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtti.

Türkiye’de hidro dışı yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin toplamdaki payının yüzde 15.5’e yükselerek küresel ortalama olan yüzde 12’yi geride bıraktığına dikkat çeken Okutur, “Sürmekte olan yatırımlar tamamlandığında Türkiye’de yenilenebilir enerjinin payının yüzde 20’ye ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

Enerji Değişimi Enstitüsü Başkanı ve Kearney Küresel Sürdürülebilirlik Lider Partner’i Richard Forrest ise 2022’de küresel enerji tüketiminin yüzde 1, sera gazı emisyonunun ise yüzde 0.8 arttığını vurgulayarak “İklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması’ndaki hedefleri karşılamaya yönelik acil adımlar atılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda öne çıkan 5 temel gelişme ise şöyle:

1. Kovid pandemisi sonrasında ulaştırma kaynaklı yakıt talebi normale dönmeye devam ediyor. Bununla birlikte normale dönüş temposu bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Çin’de özellikle jet yakıtı talebi Kovid öncesinin hâlâ altında.

2. Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya yönelik ambargolar doğal gaz fiyatlarında sert artışa neden oldu. Uluslararası doğal gaz fiyatı Avrupa’da 3, Asya’da 2 kat arttı.

3. Yenilenebilir enerjinin payı güçlü biçimde artmaya devam ediyor. Solar kaynaklı enerji üretimi geçen yıl yüzde 25, rüzgâr kaynaklı üretim yüzde 13 büyüdü.

4. Küresel ana enerji tüketimi geçen yıl yüzde 1 arttı. Böylece küresel tüketim Kovid öncesi dönemin yüzde 3 üzerine yükseldi. Doğal gaz tüketimi yüzde 3 düşerken yenilenebilir enerji tüketimi (Hidro hariç) yüzde 13 artış gösterdi.

5. Yenilenebilirdeki güçlü büyümeye rağmen enerji kaynaklı küresel sera gazı emisyonu geçen yıl yüzde 0.8 artış gösterdi.