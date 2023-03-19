Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 386 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 523 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 837 bin 336 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 219 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile rüzgar kömür santralleri, yüzde 18,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Dün 6 bin 543 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 426 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.