Halka arz ile güçlenen Graintürk holdingleşme sürecini tamamladı
2023’te halka arz olan Graintürk, tarım ürünleri üretimi ile elde ettiği kaynağı, enerji ve savunma sanayii alanına taşıyarak 2024 yılının Eylül ayına holding olarak girdi. Graintürk Holding CEO’su Onur İçcan, kendilerine ait en eski şirket olan Hatay Kırıkhan merkezli Özova Tarım’ı da halka arz edeceklerini ve dikey entegrasyon modeliyle bölgede yepyeni bir tarımsal ürünler yatırımı ve ticareti atağına kalkacaklarını açıkladı.
Burcu KÖSEM
Endüstriyel tarım ürünleri üretimi ve lisanslı depoculuk alanında büyüyen Graintürk, 2023 yılının Nisan ayında halka arz sürecini de tamamlayarak elde ettiği kaynağı enerji ve savunma sanayi teknolojileri sektöründe yeni yatırımlara dönüştürdü.
Kısa sürede 250 milyon dolar yatırımla toplamda 326 MW güneş enerjisi üretmeye başlayacak olan firma, sürdürülebilir enerji yatırımlarını Şanlıurfa, Afyon, Manisa, Diyarbakır gibi şehirlere yaydı. Bugüne kadar tamamen öz kaynakla büyüyen Graintürk, enerji sektöründeki yeni yatırımları için yeni bir ortaklık geliştirdi ve uzun vadeli sürdürülebilir enerji yatırımlarını bu şirket üzerinden sürdürmeye başladı. Savunma sanayii yatırımları ve inşaat alanındaki projelerini yürüten şirketleri de Graintürk çatısı altında toplayan firma böylece holdingleşmenin de önünü açtı.
“Halka arzın Türkiye’de büyümenin dinamosu olacağını düşünüyoruz”
Temmuz ayında SPK onayını da alan firma 2024 yılının Eylül ayına Graintürk Holding A.Ş. ünvanı ile girdi. Türkiye’nin tarım ürünleri orijinli en genç holdingi Graintürk’ün CEO’su Onur İçcan, tarım ürünleri üretimi ve ticaretinden gelerek çok sektörlü bir holdinge dönüşmüş olmalarını Türkiye açısından da umut ve ilham verici olduğunu söyledi.
Graintürk Holding’in lokomotifinin artık yenilenebilir enerji üretimi olduğunu dile getiren İçcan, Türkiye’nin ve dünyanın büyüme trendlerine uygun bir yatırım stratejisi izleyeceklerini belirtti.
Graintürk hisseleri geçen yılın Nisan ayında halka arz olduktan sonra şirketin büyümesiyle eş zamanlı ve eş şekilde hareket ettiklerini aktaran İçcan, yatırımcılarını her zaman öncelediklerini vurguladı. Halka arzın Türkiye’de büyümenin dinamosu olacağının altını çizen İçcan, “Bu sebeple yatırımcılarımıza karşı üzerimize düşen tarihi rolü hakkıyla yerine getiriyoruz ve bununla ilgili her türlü iletişimi yapmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.
“Özova Tarım’ın halka arzı Hatay’a büyük dinamizm getirecek”
Onur İçcan, Graintürk’ün temelinde Hatay merkezli Özova Tarım olduğunu belirtti.
İçcan, tarım ürünleri üretimi ve ticareti ile lisanslı depoculuk alanında bölgenin en köklü firmalarından biri olan Özova Tarım’ın sağladığı istihdam ve ulaştığı depolama kapasitesi açısından Hatay ve çevre illerde tarım ürünleri ticaretinin regülasyonunu üstlendiğini ifade etti. Özova Tarım’ın bölgede tarımsal ürünlerin miktarının belirlenmesine, üretilmiş ürünlerin depolanıp böylece uzun vadeli planlamasının yapılmasına büyük katkısı olduğundan söz eden İçcan, bu kapasitenin daha artırılabilmesi için Özova Tarım’ın da halka arz edileceğini, böylelikle yeni yatırımlar ve büyüme için kaynak yaratılacağını dile getirdi.
İçcan, “Bu kaynağı dikey entegrasyon için kullanacağız. Ürettiğimiz ya da satın aldığımız tarım ürünlerini işleyerek daha büyük katma değer üretmekle ilgili planlarımız var. Bu bölgesel bir talep ve biz bu talebin en canlı şahidiyiz. Özova’yı halka arz sürecine getiren bu talebi ve kapasiteyi görmezden gelemedik” ifadelerini kullandı.
Hatay’da yeni tarım ve sanayi yatırımları için önemli miktarda arazi satın aldıklarını ve bölge halkıyla beraber buralarda yapılacak en doğru üretim ve yatırımların ne olacağını tartıştıklarını söyleyen İçcan, Özova’nın halka arzının Hatay’a büyük dinamizm getireceğini ifade etti.
Tarımsal depoculukta büyük kapasiteye sahip
Tamamen yerli sermaye ve öz kaynak ile kurulan Özova Tarım, 100 milyon ödenmiş sermayesi, 155 bin ton lisanslı, 105 bin ton serbest depolama kapasitesi ile Hatay için önemli bir hizmet üretiyor. Mısır, buğday, pamuk, soya fasulyesi ve meyve üretimi gibi stratejik ürünlerin üretiminde ve ticaretinde de aktif rol oynayan firma, 5 bin ton günlük mısır kurutma kapasiteli üç tesisin de sahibi.
Çırçır fabrikaları ve kendine ait nakliye filosuyla da bölgenin tarımsal ürünlerinin işlenmesi ve nakliyesi ile ilgili rol üstlenen Özova Tarım, halka arz ile mevcut kapasiteyi artırmaya hazırlanıyor. Graintürk CEO’su Onur İçcan Özova’nın kendileri için bir gurur markası olduğunu ifade etti. Tarımdan aldıkları gücü enerji, savunma sanayi gibi teknoloji merkezli işlere aktardıklarını söyleyen İçcan, “Graintürk’ün temellerinde tarım bulunsa da biz artık teknoloji yoğun bir firma olarak anılmak istiyoruz. Ancak ne kadar büyürsek büyüyelim hiçbir zaman bir elimizi tarımdan çekmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
“Kendi tesislerimizi yaparken gayrimenkul işinde ustalaştık”
Graintürk Holding çatısı altında bir de gayrimenkul firması bulunuyor. İskenderun’da 1.1 milyar TL’lik hasılat bedeline sahip bir iş merkezi yatırımı yapan firma, Hatay çevresi ile farklı bölgelerdeki gayrimenkul işlerine de yatırım yapmayı hedefliyor. “Biz bu sektördeki deneyimimizi kendi fabrikalarımızı ve iş merkezlerimizi inşa ederken kazandık” diyen Graintürk CEO’su Onur İçcan, bundan sonra da proje geliştirme ve gayrimenkul yatırımları ile ilerlemeyi planladıklarını ifade etti.