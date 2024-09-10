Halka arz ile güçlenen Graintürk holdingleşme sürecini tamamladı

Burcu KÖSEM

Endüstriyel tarım ürünle­ri üretimi ve lisanslı de­poculuk alanında büyü­yen Graintürk, 2023 yılının Ni­san ayında halka arz sürecini de tamamlayarak elde ettiği kayna­ğı enerji ve savunma sanayi tek­nolojileri sektöründe yeni yatı­rımlara dönüştürdü.

Kısa sürede 250 milyon dolar yatırımla top­lamda 326 MW güneş enerjisi üretmeye başlayacak olan firma, sürdürülebilir enerji yatırımla­rını Şanlıurfa, Afyon, Manisa, Diyarbakır gibi şehirlere yaydı. Bugüne kadar tamamen öz kay­nakla büyüyen Graintürk, ener­ji sektöründeki yeni yatırımları için yeni bir ortaklık geliştirdi ve uzun vadeli sürdürülebilir ener­ji yatırımlarını bu şirket üzerin­den sürdürmeye başladı. Savun­ma sanayii yatırımları ve inşaat alanındaki projelerini yürüten şirketleri de Graintürk çatısı al­tında toplayan firma böylece holdingleşmenin de önünü açtı.

“Halka arzın Türkiye’de büyümenin dinamosu olacağını düşünüyoruz”

Temmuz ayında SPK onayı­nı da alan firma 2024 yılının Ey­lül ayına Graintürk Holding A.Ş. ünvanı ile girdi. Türkiye’nin ta­rım ürünleri orijinli en genç hol­dingi Graintürk’ün CEO’su Onur İçcan, tarım ürünleri üretimi ve ticaretinden gelerek çok sek­törlü bir holdinge dönüşmüş ol­malarını Türkiye açısından da umut ve ilham verici olduğunu söyledi.

Graintürk Holding’in lokomotifinin artık yenilenebi­lir enerji üretimi olduğunu di­le getiren İçcan, Türkiye’nin ve dünyanın büyüme trendlerine uygun bir yatırım stratejisi izle­yeceklerini belirtti.

Graintürk hisseleri geçen yılın Nisan ayın­da halka arz olduktan sonra şir­ketin büyümesiyle eş zamanlı ve eş şekilde hareket ettiklerini ak­taran İçcan, yatırımcılarını her zaman öncelediklerini vurgula­dı. Halka arzın Türkiye’de büyü­menin dinamosu olacağının al­tını çizen İçcan, “Bu sebeple ya­tırımcılarımıza karşı üzerimize düşen tarihi rolü hakkıyla yeri­ne getiriyoruz ve bununla ilgili her türlü iletişimi yapmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

“Özova Tarım’ın halka arzı Hatay’a büyük dinamizm getirecek”

Onur İçcan, Graintürk’ün te­melinde Hatay merkezli Özova Tarım olduğunu belirtti.

İçcan, tarım ürünleri üretimi ve ticareti ile lisanslı depoculuk alanında bölgenin en köklü fir­malarından biri olan Özova Tarım’ın sağla­dığı istihdam ve ulaş­tığı depolama kapasite­si açısın­dan Hatay ve çevre illerde ta­rım ürün­leri ticare­tinin regü­lasyonunu üstlendiği­ni ifade et­ti. Özova Ta­rım’ın bölgede tarımsal ürün­lerin miktarı­nın belirlenme­sine, üretil­miş ürünlerin depolanıp böylece uzun vadeli planlama­sının yapılmasına büyük katkısı olduğundan söz eden İçcan, bu kapasitenin daha artırılabilmesi için Özova Tarım’ın da halka arz edileceğini, böylelikle yeni yatı­rımlar ve büyüme için kay­nak yaratılacağını dile ge­tirdi.

İçcan, “Bu kaynağı dikey entegrasyon için kullanacağız. Ürettiği­miz ya da satın aldığı­mız tarım ürünlerini işleyerek daha büyük katma değer üretmekle ilgili planlarımız var. Bu bölgesel bir talep ve biz bu talebin en canlı şahidiyiz. Özova’yı halka arz sürecine getiren bu tale­bi ve ka­pasiteyi görmezden gelemedik” ifadelerini kullandı.

Hatay’da yeni tarım ve sanayi yatırımları için önemli miktarda arazi satın aldıklarını ve bölge halkıyla bera­ber buralarda yapılacak en doğru üretim ve yatırımların ne olacağı­nı tartıştıklarını söyleyen İçcan, Özova’nın halka arzının Hatay’a büyük dinamizm getireceğini ifa­de etti.

Tarımsal depoculukta büyük kapasiteye sahip

Tamamen yerli sermaye ve öz kaynak ile kurulan Özova Tarım, 100 milyon ödenmiş sermayesi, 155 bin ton lisanslı, 105 bin ton serbest depolama kapasitesi ile Hatay için önemli bir hizmet üre­tiyor. Mısır, buğday, pamuk, soya fasulyesi ve meyve üretimi gibi stratejik ürünlerin üretiminde ve ticaretinde de aktif rol oynayan firma, 5 bin ton günlük mısır ku­rutma kapasiteli üç tesisin de sa­hibi.

Çırçır fabrikaları ve kendine ait nakliye filosuyla da bölgenin tarımsal ürünlerinin işlenmesi ve nakliyesi ile ilgili rol üstlenen Özova Tarım, halka arz ile mev­cut kapasiteyi artırmaya hazırla­nıyor. Graintürk CEO’su Onur İç­can Özova’nın kendileri için bir gurur markası olduğunu ifade et­ti. Tarımdan aldıkları gücü ener­ji, savunma sanayi gibi teknolo­ji merkezli işlere aktardıklarını söyleyen İçcan, “Graintürk’ün temellerinde tarım bulunsa da biz artık teknoloji yoğun bir fir­ma olarak anılmak istiyoruz. An­cak ne kadar büyürsek büyüyelim hiçbir zaman bir elimizi tarımdan çekmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kendi tesislerimizi yaparken gayrimenkul işinde ustalaştık”

Graintürk Holding çatısı altında bir de gayrimenkul firması bulunuyor. İskenderun’da 1.1 milyar TL’lik hasılat bedeline sahip bir iş merkezi yatırımı yapan firma, Hatay çevresi ile farklı bölgelerdeki gayrimenkul işlerine de yatırım yapmayı hedefliyor. “Biz bu sektördeki deneyimimizi kendi fabrikalarımızı ve iş merkezlerimizi inşa ederken kazandık” diyen Graintürk CEO’su Onur İçcan, bundan sonra da proje geliştirme ve gayrimenkul yatırımları ile ilerlemeyi planladıklarını ifade etti.