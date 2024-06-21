Kampüste güneş enerjisi devri başlıyor

Güneş Enerjisi Santralle­rinin kurulumu ve işletmesi­nin yanı sıra santralin yüksek performans ile çalışmasına destek olması için sözleşme süresi boyunca bakım, ona­rım ve sürekli izleme hizmeti de Enerjisa Enerji tarafından sağlanacak. GES projesi ile te­sisin 25 yıllık sürede ortala­ma 34 bin MWh yenilenebilir enerji üretmesi beklenirken, 9 farklı çatıya kurulan GES’ler ile üniversitenin yıllık enerji tüketimi desteklenecek.

Sürdürülebilirlik yolculuk­larındaki hedeflerine ulaşmak, fark yaratmak ve topluma ör­nek olmak için kararlı bir şekil­de çalıştıklarını belirten Ener­jisa Enerji’nin CEO’su Murat Pınar, “Gelecekte elektriğin büyük bölümünün yenilenebi­lir enerjiden üretileceği aşikâr. İklim değişikliği ile mücadele­de elimizi taşın altına koyarak, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ için çıktı­ğımız bu yolda sürdürülebilirlik anlayışımızı ve bütünsel bakış açımızı, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle ülkemizin aydınlık ya­rınlarına, üniversite kampüsle­rine taşımış olduk” dedi.

Kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz

İş birliğine ilişkin konuşan Sabancı Üniversitesi Rektö­rü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de, "Enerjisa Enerji iş birliği ile kurulan bu santralin, ben­zer çalışmalar için de bir ör­nek oluşturmasını diliyoruz. Önümüzdeki yıllarda, kam­püsümüzün enerji gereksini­minin önemli bir bölümünün sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması ve ‘net-zero’ hede­fine ulaşılması yolunda karar­lı adımlar atmaya devam ede­ceğiz. Öğrencilerimiz ve tüm çalışanlarımız, sürdürülebi­lir enerji alanında öncülük ya­pan bir kampüste çalışıyor ol­maktan gurur duyacaklardır" diye konuştu.