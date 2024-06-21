Kampüste güneş enerjisi devri başlıyor
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yeni projeler üretmeye devam eden Enerjisa Enerji, ‘İşimin Enerjisi’ projesi kapsamında Sabancı Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Proje kapsamında Sabancı Üniversitesi kampüsünde kurulan 2 binden fazla güneş paneli ile yıllık yaklaşık bin 450 MWh temiz enerji üretilecek ve kampüsteki GES ile yılda 945 tonun üzerinde karbon salımı engellenecek.
Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulumu ve işletmesinin yanı sıra santralin yüksek performans ile çalışmasına destek olması için sözleşme süresi boyunca bakım, onarım ve sürekli izleme hizmeti de Enerjisa Enerji tarafından sağlanacak. GES projesi ile tesisin 25 yıllık sürede ortalama 34 bin MWh yenilenebilir enerji üretmesi beklenirken, 9 farklı çatıya kurulan GES’ler ile üniversitenin yıllık enerji tüketimi desteklenecek.
Sürdürülebilirlik yolculuklarındaki hedeflerine ulaşmak, fark yaratmak ve topluma örnek olmak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirten Enerjisa Enerji’nin CEO’su Murat Pınar, “Gelecekte elektriğin büyük bölümünün yenilenebilir enerjiden üretileceği aşikâr. İklim değişikliği ile mücadelede elimizi taşın altına koyarak, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ için çıktığımız bu yolda sürdürülebilirlik anlayışımızı ve bütünsel bakış açımızı, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle ülkemizin aydınlık yarınlarına, üniversite kampüslerine taşımış olduk” dedi.
Kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz
İş birliğine ilişkin konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de, "Enerjisa Enerji iş birliği ile kurulan bu santralin, benzer çalışmalar için de bir örnek oluşturmasını diliyoruz. Önümüzdeki yıllarda, kampüsümüzün enerji gereksiniminin önemli bir bölümünün sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması ve ‘net-zero’ hedefine ulaşılması yolunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz ve tüm çalışanlarımız, sürdürülebilir enerji alanında öncülük yapan bir kampüste çalışıyor olmaktan gurur duyacaklardır" diye konuştu.