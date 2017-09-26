Kömür kullanımı yüzde 245 arttı, fakat Yatağan'da hava kalitesi iyileşti

26 Eylül 2017

Yatağan Termik Santrali'nde kömür kullanım miktarı artmasına karşın, bölgedeki hava kalitesinin yükseldiği bildirildi. Bereket Enerji Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yatağan Hava kalitesi ölçüm istasyonunun verilerine dayalı bir rapor hazırlandı. Yatağan Kaymakamlığı'nca Muğla Valiliği'ne gönderilen raporda "2015 ocak ayı ve 2016 ocak ayı Yatağan Termik Santralinin kullandığı kömür miktarının 2016'da bir önceki yıla oranla yüzde 243 arttığı, buna rağmen hava kalitesinin önceki yıla göre daha iyi bir noktaya geldiği memnuniyetle görülmüştür" denildi.

İlçenin havası daha temiz

Yatağan genelinde, konut ve işyerleri ile birlikte termik santralin verilerinin değerlendirildiği raporun sonuçlarına göre, 2016 yılında SO2 (kükürtdioksit) oranı bir önceki yıla oranla yüzde 41 düştü. Raporun sonuç bölümünde ise "2016 yılının 2015 yılına göre daha az yağışlı bir yıl olmasına rağmen hava kalitesinin düzelmeye devam ettiği, Yatağan Termik Santrali'nde kullanılan kömürün kat ve kat artmasına rağmen hava kalitesindeki iyileşmenin devam ettiği görülmekte ve değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Arıtma için teknolojik bakım

Yatağan Termik Santral İşletme Müdürü Serdar Toprak, hava kalitesindeki değişimi Aralık 2014'te devraldıkları santralde hemen sürekli emisyon izleme ölçüm sistemini kurduklarını ve baca gazlı arıtma tesislerinde büyük çapta teknolojik bakımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Toprak, elektro-filtre tesislerinin yenilendiğini ve toz tutma kapasitelerinin de arttırıldığını vurguladı.

MWh başına emisyon geriledi

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ise Yatağan Termik Santrali'ni devraldıktan sonra yaptıkları bakımlar sayesinde MWh başına karbon emisyonlarını ciddi oranlarda düşürdüklerini vurguladı. Saldanlı, "Santralımızda önümüzdeki yıl yapacağımız modernizasyonlarla 2019 sonrası yürürlüğe girecek yeni emisyon sınır değerlerini sağlayacak şekilde çalışılacak. Böylece, santralimizin verimi artacak, Avrupa standartlarında işletmecilik yapılacak, sera gazı salımı azaltılarak iklim dostu bir yol izlenecek" dedi.

Yatağan eski yatağan değil



22 yıldır enerji sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Ceyhan Saldanlı, Bereket Enerji Grubu'nun faaliyetlerini yürütürken gösterdiği çevre duyarlılığı nedeniyle Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT) tarafından bu yıl 'Düşük Karbon kahramanı' ilan edildiğini de hatırlattı. Saldanlı "Enerji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği, Yatağan Kaymakamlığı ve Mahalli İdare Kurulu'nun yoğun gayretleri sonucunda bölgede hava kalitesi yükseldi. Bereket Grubu olarak Yatağan'da üç yıllık süre içinde toplam 1 milyon 550 bin adet akasya, zeytin, fıstık çamı ve diğer ağaç türlerinin dikimi gerçekleştirildi. Yatağan artık eski Yatağan değildir. Geçmişte yaşanan olumsuzluklar geride kaldı" diye konuştu.