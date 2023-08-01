Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam yapıldı
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi. Böylece motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu. LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının çıkması, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle zamlar durdurulamıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 36.39 liraya, Ankara'da 36.88 liraya, İzmir'de 37.07 liraya, Bursa'da 36.93 liraya, Adana'da 37.33 liraya, Diyarbakır'da ise 37.53 liraya yükseldi.
Son 2 ayda yüzde 88 arttı
Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.
Öte yandan LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.