Motorine 1,36 liralık zam geliyor

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişler benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısma kararının üstüne bir de dövizdeki artışın akaryakıta zam olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

NTV'nin haberine göre motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 liralık zam bekleniyor.

İstanbul

Motorin litresi 19.42

Benzinin litresi 21.26

Ankara

Motorin litresi 19.76

Benzinin litresi 21.61

İzmir

Motorin litresi 19.86

Benzinin litresi 21.62