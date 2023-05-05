Motorine indirim: 18 TL’nin altına geriledi

Motorinde dün gelen 1.30 liralık indirimin ardından bugün de fiyatta düşüş yaşandı. Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 49 kuruşluk indirim geldi.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 17.92 liraya düştü. Ortalama litre fiyatı Ankara'da 18.29 lira, İzmir'de ise 18.37 lira oldu.

Benzinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

3 Mart’tan bu yana en düşük seviyede

Son indirimle beraber motorinin litre fiyatı 3 Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.