Motorine indirim geliyor
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Motorine önceki gece zam gelmişti.
Haber Merkezi
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 1 kuruş indirim gelecek.
Benzin fiyatında ise bu gece bir değişim olmayacak.
Önceki gece litre fiyatında benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam gelmişti.
Bu geceki indirimde uluslararası motorin fiyatındaki düşüş etkili oldu.