Motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 1 kuruş indirim gelecek.

Benzin fiyatında ise bu gece bir değişim olmayacak.

Önceki gece litre fiyatında benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam gelmişti.

Bu geceki indirimde uluslararası motorin fiyatındaki düşüş etkili oldu.