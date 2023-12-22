Motorine zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Önceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.