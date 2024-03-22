Nordex Group’tan Türkiye’ye 1 milyar €’luk ‘rüzgâr’ yatırımı

Türkiye'nin rüzgâr enerjisindeki potansiyeli bir çok şirketi cezbediyor. İspanyol-Alman çok uluslu şirketi Nordex Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Jose Luis Blanco, Türkiye'de karasal rüzgâr santrali yatırımlarını artıracaklarını söyledi.

Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği WindEurope tarafından organize edilen Nordex'in rüzgâr santrali kanat üretimi fabrika ziyaretinde konuşan Blanco, "Önümüzdeki yıl Türkiye'de 1 gigavat rüzgâr santrali kurulumu ile 1 milyar euroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin genç nüfusu ve yüz ölçümü büyüklüğüyle rüzgâr enerjisi sektöründe kilit ülkelerin başında geldiğini ifade eden Blanco, Kovid-19 salgını döneminde yaşanan arz sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksamalar ile küresel krizlerden sonra Türkiye'nin ekipman üretimi ve tedarik oluşturma kapasitesine ilişkin öneminin arttığına işaret etti.

"Türkiye rüzgârda önemli bir piyasa"

Blanco, Türkiye'nin rüzgâr enerjisinde ihtiyaç duyulan tedarik zincirinin geliştirilmesi ve Asya piyasasına alternatif olma konusunda daha öncü rol alacağını belirtti. Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerjinin gelişimi için yerli ekipman üretimi noktasında elini taşın altına koyduğunu dile getiren Blanco, şöyle devam etti: "Türkiye, bu alanda benzersiz regülasyonlar gerçekleştirdi, teşvikler sağladı.

Bu regülasyonlar hem yatırımcının yatırım olanaklarını artırmasına yardımcı oldu hem de iç piyasada üretim için genç ve yetenekli insan gücünün sisteme dahil edilmesini mümkün kıldı. Elektrik üretiminde rüzgârın payı arttı. Türkiye her alanda dünyadaki trendleri kolayca adapte edebilen bir sanayi ülkesi. Nüfusu genç ve eğitimli bir ülke, kolay bulunan bir özellik değil. Aynı zamanda girişimciler son yıllarda rüzgâr enerjisi için projeler geliştirmeye başladı. Rüzgâr sektörü için gerekli elemanlarla, bankalar ve kurumlar arasında da ekosistem başarılı bir şekilde oluşturuldu."

Blanco, Türkiye'nin başarılı rüzgâr hikayesinde payı olan Nordex Group çalışanlarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye'deki rüzgâr enerjisi sektörü genel olarak devletin de oluşturduğu destekleyici politikalarla kısa sürede gelişti. Bu güzel bir başarı öyküsüdür. Türkiye'de karasal rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarını artıracağız. Önümüzdeki yıl Türkiye'de 1 gigavat rüzgâr santrali kurulumu ile 1 milyar euroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz" dedi.

“3,5 gigavatlık santral kurduk”

Jose Luis Blanco, Türkiye'nin rüzgâr enerjisi sektöründe piyasa lideri olduklarının altını çizdi. Blanco, şunları kaydetti: "Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu rüzgâr enerjisi santrali kulesinin yarısını Türkiye'de üretiyoruz. Türkiye, Avrupa için sadece önemli bir partner değil, bu bağlamda önemli bir piyasa konumunda. Sadece geçen yıl 700 milyon euro değerinde ekipman ürettik. Şu ana kadar 3,5 gigavat seviyesinde santral kurulumu yaptık. Ürettiğimiz ekipmanların çoğunu Avrupa'ya ihraç ettik.

İzmir'de bulunan eğitim merkezinde Türkiye ve Avrupa'nın ihtiyaç duyacağı teknik elemanların eğitimini veriyoruz. Bunu geliştirmeyi planlıyoruz." Türkiye'de rüzgâr enerjisi kapasite artırma çalışmalarının önceki yıllarda denize yakın yerlerde geliştiğine işaret eden Blanco, yatırımların dağlık ve ülkenin iç bölgelerinde de artacağını öngördüklerini söyledi.