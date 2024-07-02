Otogaza zam geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta son zamların ardından bir zam da otogaza (LPG) geldi. Yeni fiyat tarifesi gece yarısından itibaren geçerli oldu. Zammın ardından İstanbul ve Ankara’da otogazın litre fiyatı ortalama 21,95 TL’ye çıktı. 25 Haziran’da benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.
LPG’nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam yapıldı. 25 Haziran’da benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.
Zammın ardından İstanbul ve Ankara’da otogazın litre fiyatı ortalama 21,95 TL’ye çıktı.
Otogazın litre fiyatı zammın ardından İstanbul ve Ankara'da yaklaşık 21,95 TL'ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 42,39 TL, Ankara'da 43,37 TL, İzmir'de 43,63 TL seviyesinde. Motorinin litre fiyatı da İstanbul'da 42,47 TL, Ankara'da 43,48 TL, İzmir'de 43,87 TL olarak güncellendi.
ÖTV'deki artış da etkileyecek
3 Temmuz'da ÖTV'deki artış da akaryakıt fiyatlarına yansıyacak.
Haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL'lik ÖTV artışı bekleniyor. KDV oranındaki yüzde 20'lik artış da eklendiğinde, vergi yükü benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL seviyesine çıkacak.