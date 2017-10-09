Solonn Enerji, yurtdışı ofisleri ile ihracata hazırlık yapıyor

09 Ekim 2017



İKBAL FİDAN

Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Solonn Enerji, POLY-C 60 ve 72 hücreli modüller ile 260 ila 320 w aralığına kadar çeşitli güçlerde fotovaltaik panel üretiyor. Firma yeni dönemde güneş paneli üretiminin yanı sıra batarya ürünlerini de ürün gamına ekleyecek. Batarya ürünlerinin de etkisiyle ihracata başlamayı hedefleyen firma, bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.

Solonn Enerji İcra Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, Kayseri Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren yeni bir firma olduklarını belirterek, çeşitli güçlerde fotovaltaik panel ürettiklerini bildirdi. Güneş panel üretiminin yanı sıra yakın zaman içinde müşterilerinin bütün ihtiyacına cevap verebilecek kapasitelerde batarya ürünlerini de ürün gamına ekleyeceklerini hatırlatan Yılmaz, "Firma olarak bayilik bazında hizmet veriyoruz. Hedef müşterilerimiz, direkt güneş enerjisi yatırımı yapacak firmalar olduğundan, projeleri yakından takip edip, bu firmalarla dirsek temasında bulunuyoruz. Firmamız yüzde 100 yerli yatırımıdır. Ürünlerimizin yerli malı olması ve dünyada kabul görmüş standartlar doğrultusunda üretiliyor olması nedeni ile iç pazarda daha çok güven telkin ediyoruz" diye konuştu.

İhracat çalışmaları kapsamında ABD, Almanya, BAE, Dubai, Güney Afrika ve Nijerya ofislerinin ihracat çalışmalarına başlayacağını duyuran Ali Yılmaz, "2018 yılı için görüşmede olduğumuz ve ön bağlantı siparişi aldığımız firmalar mevcut. Dolayısıyla şimdiden 2018 yılında, ihracatımızın iç piyasaya oranla daha fazla paya sahip olacağını söyleyebilirim. Yine ihracat için mevcut serbest bölgelerde fizibilite çalışmaları da yapıyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Yıllık 60 MW'lık kurulu kapasiteye sahip olduklarını dile getiren Ali Yılmaz, yakın zamanda 60 MW'lık bir hattı daha devreye alarak, kurulu kapasiteyi 120 MW'a çıkaracklarını iletti. Yıl sonu planları kapsamında ise kapasiteyi 200 MW'a çıkaracaklarını açıklayan Yılmaz, bu sayede hem iç hem de dış piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebileceklerini vurguladı. Öte yandan, Ar-Ge çalışmalarının önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti: "Ar-Ge bölümümüzde halen dört personelimiz var. Sektörü yurt içi ve dışında yakın takibe alan ekibimizin başlıca çalışma alanın güneşten alınan verimin maksimuma çıkarılması oluşturuyor. Ar-Ge ekibimiz bu çalışmaların yanı sıra üretimini yaptığımız panellerin yerlilik oranını yüzde 70'e çıkarmak için de ayrıca mesai harcıyor."