Spot piyasada doğal gaz fiyatı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 166 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 143 bin 594 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 32 milyon 64 bin 304 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 142 milyon 909 bin 893 metreküp doğal gaz girdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 166 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 743 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 625 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 708 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 909 bin 893 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 947 bin 769 metreküp olarak kayıtlara geçti.