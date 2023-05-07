Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 50 milyon 255 bin 175 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 53 milyon 212 bin 142 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 97 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 524 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 552 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 642 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 298 bin 714 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 52 bin 51 metreküp olarak kayıtlara geçti.