Spot piyasada elektrik fiyatları (16.12.2017)

16 Aralık 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,3 azalarak, 44 milyon 253 bin 863 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 202,44 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 93,18 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 136,55 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 137,27 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 201,89 lira, en düşük 80 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA