Spot piyasada elektrik fiyatları (19.09.2017)

19 Eylül 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 0,56 artarak 76 milyon 72 bin 113 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 15.00'te 219,06 lira, en düşük saat 03.00'te 123,09 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 189,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 194,49 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 223,11 lira, en düşük 136,07 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA