Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

08 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 362 milyon 439 bin 399 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,46 azalarak 154,22 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 6 Ekim'de 203,31 lira ve en düşük 8 Ekim'de 89,78 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 137,85 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA