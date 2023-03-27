Suudi Aramco'dan Çin'e 12.2 milyar dolarlık yatırım

Liaoning bölgesinin Panjin kentinde kurulacak tesis Aramco'nun Çin'deki ikinci büyük rafineri ve petrokimya yatırımı olacak. Aramco, yeni projeyi açıklamadan kısa süre önce 2022 yılı için tarihi seviyede, 161 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Aramco'dan yapılan açıklamaya göre şirketin Çin ortak iştiraki Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) ile beraber inşaa edilecek ve işletilecek tesiste 300,000 varil günlük kapasiteye sahip petrol rafinerisi ile, yıllık 1.65 milyon ton etilen, iki milyon ton da paraksilen üretim kapasitesine sahip tesis bulunacak.

Aramco'nun ortağı Panjin Xicheng Industrial Group dün WeChat üzerinden yaptığı açıklamada, proje maliyetinin 83.7 milyar yuan (12.2 milyar dolar) olmasını beklediklerini belirtti.

Aramco, gerekli izinlerin alınmasının ardından inşaatın ikinci çeyrekte başlayacağını ve tesisin 2026'ya dek tamamen faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.