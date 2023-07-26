Toplam elektriğin dörtte biri yenilenebilir enerjiden sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2002'de toplam 64 megavat olan rüzgar, jeotermal ve biyokütle kurulu gücü, son yıllarda geliştirilen yenilenebilir enerji politikalarıyla katlanarak artış gösterdi.

Yenilenebilir enerjinin payı, son 21 yılda yaklaşık 388 kat artarak, 2022 sonunda 24 bin 821 megavata yükseldi. Mayıs sonu itibarıyla söz konusu kurulu güç ise 25 bin 639 megavata ulaştı.

Dörtte biri yeşil enerji

Mayıs 2023 verilerine göre, üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 23'ü rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

İlk biyokütle tesisinin 1940'tan önce kurulduğu Türkiye'de, sırasıyla ilk jeotermal enerji tesisi 1984, ilk rüzgar enerjisi santrali 1998 ve ilk güneş enerjisi santrali de 2014'te faaliyete başladı.

En büyük kapasite Konya'da

Çoğunluğunu lisanslı santrallerin oluşturduğu en büyük 5 yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesine göre sıralanışında Konya güneş enerjisi santraliyle ilk sırada yer alıyor, bu ili rüzgar santrali tesisi ile İstanbul ve Manisa takip ediyor.