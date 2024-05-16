Turcas Petrol, 2024’te yatırımlarını sürdürecek

Necmi ÇELİK

Turcas Petrol, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Tecmen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre Derman ve üst düzey yöneticiler ve hissedarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, "2024 yılında da iştiraklerimiz yatırımlarla büyümeye devam edecek. 2023 sonu itibarıyla konsolide aktiflerinin yüzde 94’lük kısmını özkaynakları ile finanse eden bir şirket olarak en volatil dönemi geride bıraktığımıza ve birkaç çeyrek sonra hissedarlarımıza temettü dağıtma noktasına geleceğimize inanıyorum “açıklamasını yaptı. Aksoy konuşmasında, Shell & Turcas, 2023 yılında akaryakıt perakendesindeki lider konumunu yüzde 21,5'lik pazar payıyla sürdürdüğünü belirterek “Şirketimiz akaryakıt dışı satışlara olan odağını istikrarlı ve çift haneli büyümesiyle devam ettirdi” dedi.

Batu Aksoy, Turcas’ın 2023 yılını değerlendirirken, "Geçtiğimiz yıl, Türkiye’deki faaliyetlerinin 100. yılını kutladığımız dünya devi Shell ile ortaklığımız konumundaki, akaryakıt sektörünün en çok tercih edilen markası Shell & Turcas bünyesindeki yaklaşık bin 170 değerli bayiimiz ve 20 bine yakın ön saha arkadaşlarımızla her gün 1 milyon misafirimizi ağırladık. 2023 yılında 8,2 milyon metreküp akaryakıt satış hacminin yanı sıra 14,7 milyon kahve, 6 milyon sandviç ve 6 milyon fırın ürünü satışı gerçekleştirdik. Bunların sonucunda 2023 yılında 246 milyar TL satış hasılatı ve 6,4 milyar TL FAVÖK elde ettik” diye konuştu.

Petrol fiyatlarında stabilite bekliyorum

Toplantı sonrasında soruları yanıtlayan Batu Aksoy, akaryakıt istasyonlarındaki dönüşümü “perakende devrimi” olarak niteledi. Aksoy “Bu dönüşümü yaparak doğru zamanda aksiyon aldık. Yoksa Avrupa’daki gibi ciddi sorunlar yaşanabilirdi. Biz istasyonlarımızı perakende şirketi olarak konumlandırdık. Türkiye olarak iyi tarafımız hizmette de iyiyiz. Bizde perakende satışların ciro içindeki payı yüzde 10 civarında olsa da kârlılığa katkısı yüzde 20’ye ulaşıyor” diye konuştu. Petrol fiyatlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Aksoy, "Fiyatları belirleyen ana unsurun jeopolitik faktörler, global petrol piyasalarındaki gelişmeler ve içerde de makro ekonomik dengeler ile dolar-TL kuru. Her iki konuda da gelişmeler iyi giderse fiyatlarda bir stabilite görürüz. Petrol fiyatlarında yeniden üç haneli rakamlar beklemiyorum” dedi.

Birleşme 193 yıllık tecrübe yarattı

Shell ile 18 yıllık ortaklıkla ilgili görüşlerini belirten Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, “Şöyle bir 18 seneye baktığımız zaman özellikle son 18 senenin ilk 10 senesi her iki ortak için de daha da verimliydi. Türk lirasında daha ciddi bir stabilite vardı. Dolayısıyla Türk Lirası’nda stabilitenin olduğu yıllarda gelirlerimiz daha yüksekti. Son 8 senede, kur şoklarını yaşadığımız yıllarda gelirlerimiz görece düştü. Ve fakat, iyi ki birleşmişiz diyorum kesinlikle. Hem Erdal Bey'in söylediği gibi, Shell ortaklığı bizi farklı bir platforma koydu. Turcas’ın kökeni 1931 yılına gidiyor. Türk petrol markasıyla kurulan bir şirket. Shell'in kökeni Cumhuriyetle birlikte 1923 yılında Türkiye'ye gelmesiyle başlıyor. Dolayısıyla 101 yıl Shell’de var. 92 yıl bizde var. Yani iki şirketin ortalamada toplam 193 yıllık Türkiye akaryakıt sektörü tecrübesi var ve biz bu 100 yılın sonunda hala piyasanın tepesinde kalmayı başardık. Bu birleşme olmasaydı belki Shell üçüncüydü, belki biz beşinciydik. Veya yoktuk, bilmiyorum. Birisi satın almıştı belki bizi. Dünyada birleşme ve satın almalar o yüzden bu kadar önemli” diye konuştu.

Yabancı ortakla çalışmak bir kültür aktarımıdır

Toplantıda Shell Turcas ortaklığına yönelik görüşlerini dile getiren Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, “Benden sonraki kuşakta yer alan gençlerimizin bu büyük ortaklık içinde, o kurumsal yapının içinde olmaları başlı başına bir kültürdür. Gençlerimiz zaten yeterince açıktılar ama bu ortaklık sayesinde çok daha fazla dünyaya açılma fırsatı buldular. Yabancı ortaklarla çalışıyor olmak bir kültür meselesi olduğu kadar sürdürülebilirliğin garantisi ve güvencesidir” dedi.