Üç petrol sahasına kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İkisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait, biri TPAO ile N.V. Turkse Perenco Şirketinin müştereken sahip olduğu ve Diyarbakır'da bulunan toplam üç sahadaki kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli olan çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.