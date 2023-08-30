“Enflasyon mücadelesini OVP’de de görmek istiyoruz”

TCMB’nin faiz artırımının enflasyonla mücadele için gayret ve kararlılığa işaret ettiğini söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, aynı kararlılığı Orta Vadeli Programın (OVP) uygulanmasında da görmek istediklerini söyledi.

"Yol haritası belirlenmeli"

Yıldırım, “Para Politikası Kurulu politika faizini, beklentilerin çok üzerinde bir hamleyle yüzde 25’e çıkardı. Bu hamle, enflasyonla mücadele için bir gayretin, kararlılığın olduğuna işaret ediyor. Faiz artışının kur, borsa ve CDS üzerindeki etkisi olumlu yönde oldu. Güven, sistemin işlerliğini artıran en temel faktördür. Dolayısıyla ihtiyacımız olan enflasyon ile mücadelenin birinci öncelik olduğuna inanmak” diye konuştu.

Programın ekonomide olumlu bir hava yaratabilmesi için enflasyonla mücadele ve faiz politikası konusunda tutarlı ve rasyonel bir yol haritası açıklanması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, “Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında piyasa oyuncuları ve yatırımcıların OVP’de yer alan hedef ve tahminleri dikkate alabilmesi için programın kararlılıkla uygulanması kritik öneme sahip” dedi.

"Kredi kanalları açılacaktır"

TCMB’nin faiz artırımının kredi kanallarının açılmasını destekleyeceğini belirten Tuncay Yıldırım, “Bu noktadan sonra bankalar mevduat faizini artıracak ama bununla birlikte kredi faizleri de yükselecek. Ancak mevduat faizleri politika faizi ile daha uyumlu olacağından kredi kanallarının da açılacağına inanıyorum. Tabi Merkez Bankasının seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma politikası çerçevesinde kredilerde yatırım ve ihracata öncelik verilecek. İhracatçılar için 1 milyar dolarlık kredi paketi devreye alındı bile. KOBİ’lerin finansmana erişimini sağlayacak enstrümanlara da ihtiyacımız var” diye konuştu.