Entertech İstanbul Teknokent girişimcileri Avrupa’ya açıyor

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak iki Ar-Ge üniversitesinin paydaş olduğu tek Teknokent olma özelliği taşıyan Entertech İstanbul Teknokent, tarım ve gıda alanında yenilikçi Türk girişimlerini Avrupa pazarına taşımak için Amsterdam'da teknoloji girişimcilerinin Avrupa geneline açılmasını sağlayan, iş birlikçi bir ortamda yenilikçi ve etkili çözümler sunarak teknoloji firmalarının küresel pazarlarda başarılı olmalarını destekleyen Exelerate ile güçlerini birleştiriyor.

Entertech Netherlands Expanding Programı, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosistemini uluslararası arenada tanıtma ve güçlendirme amacını taşıyor.

Girişim firmalarının Hollanda üzerinden Avrupa pazarına adım atmasını ve yabancı yatırımcıya erişimini sağlamak amacıyla özel olarak kurgulanmış , Ufuk Avrupa ve Pazar Genişletme Programı olan Entertech Netherlands Expanding Programı’nın, başvuru dönemi başladı. Kayıtların 1 Ağustos’a kadar devam edeceği program, Exelerate iş birliği ile yürütülecek ve Amsterdam merkezli gerçekleştirilecek.

Türk girişimcilerin Hollanda pazarına sorunsuz bir şekilde giriş yapmalarını sağlama ve Avrupa genelinde işlerini büyütmeleri için gereken kaynakları ve ağları sunma amacını taşıyan programın hedefleri arasında; ürün ve çözümlerin Hollanda - Avrupa pazarına uygunluğunu doğrulamak, yeni iş birlikleri ile yatırım fırsatları elde etmek, Avrupa ticaret ağları - nitelikli paydaşlarla bağlantı kurmak, potansiyel müşteriler, ortaklar ve yatırımcılarla tanışma fırsatları yer alıyor.

Girişimcileri globale entegre edecek tüm destekleri sağlıyor!

Temel olarak Hollanda - Avrupa pazarına giriş için gerekli olan yerel kaynaklara ve ağlara erişim, pazar uyumunun doğrulanması, ilk ticari iş birliklerinin başlatılması, Avrupa genelinde geniş bir ağ oluşturma imkânı, mentorluk desteği, uluslararası pazar hazırlığı, kültürel - lojistik destek ile tanıtım pazarlama desteği gibi faydalar sunacak olan Entertech Netherlands Expanding Programı, girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmaları için gerekli tüm aşamaları ve destekleri kapsıyor.

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosistemini uluslararası arenada tanıtma, global trendleri yakından takip ederek rekabet avantajı elde etme ve girişimciler için ek bir kaynak sağlama amacı taşıyan programın önemi hakkında; “Avrupa’daki finansal teşvik ve hibelerden yararlanmayı ve bu sayede ekosistemi güçlendirmeyi hedeflediklerini ve bir teknokentin yurt dışında şube açmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kasapoğlu, bu açılımın global ağ ve iş birlikleri oluşturmaya yardımcı olduğunu, daha geniş yatırım ve finansman fırsatlarına erişimi artırdığını, yerel girişimlerin pazarlarını genişletme imkânı sağladığını, farklı ülkelerdeki teknolojik gelişmeler ve yeniliklerden haberdar olarak bunları yerel ekosisteme aktarma fırsatı sunduğunu ve global piyasada rekabet edebilme süreçlerini hızlandırdığını belirtti. Ayrıca, Hollanda’nın girişimcilik ekosisteminde özel bir konuma sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa'da çeşitli girişimcilik programlarıyla yenilikçi yolculuklar!

Avrupa'nın en büyük dört girişimcilik ekosisteminden birine sahip, 2020 yılında global olarak 5,3 milyar dolarlık risk sermayesi yatırımı çeken ve Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 Küresel Rekabetçilik Raporu'nda 141 ülke arasında 4. sırada yer alan Hollanda’nın özellikle tarım ve gıda sektörlerinde hızlı bir gelişime sahip olduğunu kaydeden Dr. Muhammed Kasapoğlu, “Gıda ve tarım alanında küresel ihracatta ikinci sırada yer alan ülke, bu alanda faaliyet gösteren küresel oyuncuları kendine çekebilecek yetkinlikte bulunuyor. Aynı zamanda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla küresel tarımsal gıda Ar-Ge'sine öncülük ediyor.

Biz de Entertech İstanbul Teknokent olarak, Entertech Netherlands Expanding Programı ile Hollanda’da gıda ve tarım alanlarına odaklanıyoruz. Bu alanlarda yenilikçi çözümler sunan girişimciler, Hollanda'nın güçlü tarım ve gıda sektöründen faydalanarak büyük bir avantaja sahip olacaklar. Bu program Avrupa geneline odaklanmış olup bizim için sadece bir başlangıç. Daha önce Almanya ile oyun teknolojileri alanında çalışma gerçekleştirmiştik. Şimdi Hollanda’dayız ve sonraki dönemlerde de başka ülkelerde yeni programlar geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.