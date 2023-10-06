Ermut: Abu Dabi Fonu yatırımlara başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından İstanbul'da ‘Teknoloji Girişimciliği Ekosistemi Buluşması’ düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile girişimci ve yatırımcılar katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, “Türkiye'den çıkacak teknoloji yatırımlarıyla ilgili çok ciddi bir güven ve ilgi bulunuyor. Abu Dabi Devlet Fonu ile bir protokol imzaladık. Bu fon artık yavaş yavaş yatırımlarına başlayacak. Bu konuda ortaya çıkan somut gelişmelerle birlikte, başarı hikayeleri ortaya çıktıkça bu adımların hızlanacağını ve büyüyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda teknoloji hamlelerinin önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Ermut, Türkiye Varlık Fonu olarak özellikle portföylerinde bulunan varlıkların değerlerini artırmak, Türkiye'nin stratejik hedeflerine uygun yatırımlar yapmak, önemli stratejik yatırımlarda yatırımcı olarak katkı sağlamak gibi bazı önemli hedeflere sahip olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise, dünyadaki teknoloji yatırımlarının biraz yavaşladığını bütün göstergelerde gördüklerini belirterek "Sizlerle beraber bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı istişare edelim istedik.

Önceliğimiz, ekosistemde fonlamanın mümkün olduğunu görmek. Özellikle girişim sermayesi fonlarıyla uzun süredir yakın çalışıyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girildiğine dikkati çeken Dağlıoğlu, "Bizim için en önemli hedef, dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi haline gelmek, küresel ticaretten daha fazla pay almak. Bu daha fazla payı da teknolojiyle yapmamız mümkün" açıklamasını yaptı.

'Teknoloji yatırımı yapacak fonları ülkemize getiriyoruz'

Dünyadaki diğer girişim sermayesi fonlarının Türkiye'ye geldiğinden emin olmak istediklerini aktaran Dağlıoğlu şunları kaydetti: "Özellikle Londra'daki, Avrupa'daki, Fransa'daki, Almanya'daki, Körfez ülkelerindeki, Singapur'a kadar teknoloji yatırımları özelinde odaklanan fonları ülkemize getiriyoruz. Onlara burada ziyaretler yaptırıyoruz, çalışmalarını takip ediyoruz.

Girişimciler bizim için çok kıymetli. Girişimcilerimizle dünyada birçok etkinliğe tanıtım turlarına katıldık, önümüzdeki dönemde de bunları yapmaya devam edeceğiz.” 19 Ekim haftasında İstanbul'da geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceklerini anlatan Dağlıoğlu, toplantında özel sermaye fonları ve girişim sermayesi fonlarının bir araya getirileceğini söyledi.

“Kasımın ikinci yarısından itibaren girişimcilerimizle beraber turlarımıza devam edeceğiz" diyen Dağlıoğlu, aralıkta gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Take Off Girişim Zirvesi'ne de değinerek bu etkinlikte daha önce ürünlerini ortaya koyan girişimcilerin kendileriyle birlikte dünyadaki turlara katılmaya başladığını söyledi.