Eskinazi: Kısıtlamalar olmasa 8 milyar dolara ulaşırdık

Ege İhracatçı Birlikle­ri’nin son 1 yıllık dö­nemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı 15 Ekim 2024 tarihinde yüzde 3,2’lik artışla 7 milyar 298 milyon dolardan 7 milyar 532 milyon dolara ulaş­tı ve tarihinde ilk kez 7,5 mil­yar doları aştı.

Tarım sektörü Türkiye’nin yıllık ihracatından yüzde 15,7 pay alırken, Ege İh­racatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık dönemde yaptığı 18 milyar 245 milyon dolarlık ihracatın yüz­de 41’ini tarım sektörü gerçek­leştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliğinin 5 tanesi son 1 yıllık dönemde ih­racatını artırmayı başarırken, Ege Tütün İhracatçıları Birli­ği’nin ihracatı yatay bir seyir izledi. İhracatta kan kaybeden tek birlik geçtiğimiz yıl ihracat kısıtlamalarıyla boğuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı­ları Birliği oldu.

Ege Bölgesi’nin ihracatta güçlü olduğu zeytinyağı, kümes etleri sektörlerindeki kısıtla­maların tarım sektöründe ihra­cat artış hızında kan kaybettir­diğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başka­nı Jak Eskinazi, “Tarım sektö­ründe ihracatı üreticilerimizin ve ürünlerimizin sigortası ola­rak gören bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğini sürekli dillendiriyoruz.

Bu kısıtlama­lar olmasaydı zengin ürün yel­pazesiyle ülkemizin en verimli topraklarına ev sahipliği yapan Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracat tutarı 8 milyar doların üzerinde gerçekleşirdi. 2025 yılında hedefimiz tarım ürün­leri ihracatında 8 milyar dola­rı geçmek olacak. Milli katılım organizasyonu yapacağımız gı­da fuarları tarım sektöründeki URGE ve TURQUALITY pro­jelerimiz bu hedefe bizleri ulaş­tıracak” diye konuştu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller lider

Ege Bölgesi’nden yapılan ta­rım ürünleri ihracatında son 1 yılda ihracatını yüzde 4’lük ar­tışla 1 milyar 591 milyon dolar­dan 1 milyar 658 milyon dola­ra çıkaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracat­çıları Birliği, EİB bünyesinde tarım ürünleri ihracatındaki li­derliğini sürdürdü.

Ege Kuru Meyve ve Mamul­leri İhracatçıları Birliği geçti­ğimiz 1 yılda ihracatını yüzde 17’lik artışla 912 milyon dolar­dan 1 milyar 69 milyon dolara çı­karırken, hem tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçme mutluluğu yaşadı, hem de EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni olmayı başardı.

İhracatını yüzde 3’lük artışla 1 milyar 322 milyon do­lardan 1 milyar 356 milyon dola­ra taşıyan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölge­si’nde bitkisel ürün ihracatın­daki liderliğini korurken tarım sektörleri arasında ikinci sıra­daki yerini sağlamlaştırdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohum­lar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 6,5 artı­rarak 1 milyar 59 milyon dolara ilerletirken, EİB çatısı altında 1 milyar doları geçen tarım bir­likleri arasında yerini aldı.

Türkiye’deki tüm tütün ve tütün mamulleri ihra­catçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İh­racatçıları Birliği’nin yıllık ih­racatı yatay bir seyir izledi ve 903 milyon dolar şeklinde ka­yıtlara geçti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birli­ği 847 milyon dolarlık ihraca­tı hanesine yazdırırken, son 1 yıllık dönemde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki kısıt­lamalar nedeniyle zorlu bir yıl geçiren Ege Zeytin ve Zeytin­yağı İhracatçıları Birliği’nin ih­racatı 730 milyon dolardan 602 milyon dolara geriledi. 2024/25 sezonuna girerken ihracatta kı­sıtlamalardan kurtulan EZZİB yüksek bir rekoltenin beklen­diği 2024/25 sezonunda ihra­cattaki kayıplarını kapatmayı ve ihracatta başarılı bir sürece girmeyi bekliyor.

Uçak: Tarıma dayalı ihtisas OSB’lerle 10 milyar dolar ihracata ulaşacağız

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, birlikten yapılan tarım ürünleri ihracatında bitkisel ürünlerin payının 5 milyar 21 milyon dolara ulaştığını paylaştı. Uçak, Ege Bölgesi’nde kurulma çalışmaları hızla devam eden 5 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesiyle 2028 yılı sonunda tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşacaklarının altını çizdi.

Işık: Sürdürülebilirlik adımları ve iş birliği başarıyı kalıcı hale getirdi

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatında yakaladığı başarının altında sürdürülebilirlik eksenli üretim yapmasının yattığını söyledi. Işık, tarım ürünleri ihracatındaki başarının kalıcı olması için ihracatçılar, üniversiteler, üreticiler, kamu kurumları, kontrol kuruluşları, araştırma enstitüleri ve zincirin tüm halkalarıyla güçlü bir iletişim halinde olduklarını, bu güçlü bağların başarıyı getirdiğini vurguladı.