Eskişehir OSB, şarj istasyonları kuruyor

Tülay TAŞKIN

Yenilenebilir enerji alanında yaptıklarıyla Türkiye’deki birçok OSB’ye örnek olan Eskişehir OSB, kendi iştiraki olan Eskişehir Endüstriyel Enerji A.Ş. bünyesinde yasal izin ve lisansları tamamlayarak, hem çevre dostu olan elektrikli araç kullanımını teşvik etmek hem de elektrikli araç kullananlara hizmet vermek üzere 51 şarj istasyonu kurdu.

Yerli otomobil TOGG'un yarattığı ivmeyle trafikteki elektrikli araç sayısının hızlı arttığına işaret eden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu büyümenin süreceğini, bunun için gerekli yatırımları şimdiden yapmaya başladıklarını söyledi.

Nadir Küpeli, “2023 Ocak-Ekim dönemi verilerine bakıldığında, geçen yıl 5 bin 522 elektrikli otomobilin trafiğe kaydedildiği görülürken, bu yılın 10 ayında yüzde 716 artışla 45 bin 50 elektrikli otomobilin trafiğe kaydının yapıldığı görüyoruz. Geçen yıl 10 aylık dönemde elektrikli otomobillerin toplam içindeki payı yüzde 1,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9'a yükselmiş durumda. Artık trafiğe kaydedilen her 9 otomobilden 1'i elektriklilerden oluşuyor” dedi.

Türkiye'de elektrikli binek araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık ortalama yüzde 60,8 büyümesi ve bu araçların binek araçlar içindeki pazar payının yüzde 30,4'e ulaşmasının beklendiğini açıklayan Küpeli, şöyle dedi: “Hali hazırda Türkiye'de sayısı düşük olan ticari elektrikli araçların satışlarında da birkaç yıl içinde önemli bir artış yakalanması, teşviklerin iyileştirilmesi ve şarj altyapısındaki genişlemenin elektrikli araç satışlarındaki büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Milli otomobilimiz TOGG'un üretiminin de 2030'a kadar bir milyon adede ulaşması piyasaya çok ciddi bir canlılık katacaktır. Dünya ortalamalarına baktığımızda her 10 elektrikli araca bir şarj ünitesi ihtiyacını görüyoruz. Bu da 1 milyon araç için en az 100 bin civarında şarj ünitesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.”

“EEE Energy” uygulaması geliştirildi

Güçlü bir şarj ağı altyapısının, elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Küpeli, “İşte bu büyük pazara hitap edebilmek amacıyla hızla artan şarj istasyonu talebi konusunda adım atarak, Eskişehir ve çevre iller özelinde ciddi şarj istasyonları kurmaya başladık. Aralık 2022 tarihinde yetki lisansımızı aldıktan sonra hızla istasyonları kurmaya başladık ve 51 adet elektrikli araç şarj istasyonumuzu hızla devreye aldık. 51 cihazımız şu anda aktif bir şekilde kullanılabilir durumda. Yoğun talep olan bölgelere cihazlarımızı hızla taşıyıp kullanıma hazır hale getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Ayrıca “EEE Energy” uygulaması geliştirdiklerini ve cep telefonu uygulama marketlerinden indirilip, istasyonlarda kullanılır hale getirdiklerini belirten Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'nin en yeşil OSB'si unvanına sahip olan Eskişehir OSB olarak, hem sıfır karbon salınımlı ve çevre dostu olan elektrikli araç kullanımını teşvik etmek hem de elektrikli araç kullananlara hizmet vermek üzere yola çıkarak, bu alanda da ilklerden birini gerçekleştirdik. Uzun yıllar boyunca Eskişehir OSB’de yatırımcılar için en büyük maliyet olan enerjiyi ucuzlatmak ve olası enerji açıklığını azaltmak için yenilenebilir enerji alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda Eskişehir OSB sınırları içinde 1 megawatt gücünde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik güneş enerji santralleri de (GES) kurduk. Eskişehir OSB içerisinde güneş enerjisinden elektrik üretecek olan ve Eskişehir OSB’nin iştiraklerinden olan EEE A.Ş’nin öz kaynaklarıyla kurulan GES üretimlerini sürdürüyor.”