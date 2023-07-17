Eskişehir OSB Türkiye’nin ilk akıllı OSB’si oldu

Merkez ile firmaların düşük maliyetle dijitalleşme sürecine geçişini sağlamak, bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) mali katkı sunduğu, Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren Midsoft firması tarafından teknolojisi geliştirilen Dijital Dönüşüm Merkezi’nin Eskişehir OSB bünyesinde hizmet vermeye başladığını aktaran EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nadir Küpeli, aynı zamanda Türkiye’nin ilk akıllı OSB’si de olduklarını açıklayarak şöyle dedi: “BEBKA’nın 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve projesi EOSB tarafından yürütülen Dijital Dönüşüm Merkezimiz, Türkiye’de ilk kez LoRaWan sistemi kullanılarak kuruldu. Merkezimizde kullanılan sistem dünyada bu büyüklük ve çapta sanayi alanlarında kullanılan ilk sistemdir.

Bu ölçek ile Eskişehir OSB, LoRaWan sisteminin kullanıldığı dünyadaki en büyük sanayi alanlarının ilki olmuştur. Merkez sayesinde, firmalarımız düşük maliyetle dijitalleşme sürecine geçiş sağlayabilecekler. Bölgemizde dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını da amaçlıyoruz. Bu sebeple sisteme sanayi kuruluşlarımızı da entegre ettik. Böylece şirketlerimizin dijital dönüşümlerini hızlandırıp, sanayide verimliliği artırarak, üretkenliği daha üst düzeylere taşımayı hedefledik.

Dijital dönüşüm sayesinde, şirketler daha verimli, uygun maliyetli ve rekabetçi hale gelmiş olacak. Dijital dönüşüm ayrıca üretim süreçlerini optimize etmek, üretim kalitesini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve yeni iş modelleri oluşturmak gibi faydalar da sağlayacak.” Projenin hem EOSB hem de proje ortakları için bir kazan kazan projesi olduğuna dikkat çeken Nadir Küpeli, “Bu projede her paydaş, çok önemli kazanımlar elde etti.

Öncelikle bu projenin ana omurgası olan LoRaWan teknolojisi Eskişehir’de faaliyet gösteren Midsoft firması tarafından bir TÜBİTAK projesi olarak geliştirilerek, nihai ürün olarak sanayicilerimizin kullanımına sunuldu. Biz de kurduğumuz bu sistemle ilk KOBİ-OSB alanımızda daha sonra tüm OSB genelinde firmaların doğalgaz tüketimlerini artık anlık olarak okumaktayız. Ardından su tüketimlerini de bu yolla yakında izlemeye başlayacağız. LoRaWan teknolojisini ve sensör altyapısını, ESART Arıtma tesisimizde makinelerin takibi amacıyla da kullanmaya başladık” dedi.

LoraWan Teknolojisi Türkiye’de ilk kez kullanılıyor.

LoraWan teknolojisinin dünyada bulunan ama etkin kullanılmayan bir teknoloji olduğuna işaret eden Küpeli, teknoloji hakkında şu bilgileri verdi: “LoraWan sistemi kablosuz haberleşme ağları için kullanılan bir tür düşük güçlü uzaktan veri aktarım teknolojisidir.

Eskişehir OSB genelinde kurulan 25 adet kapsayıcı anten vasıtasıyla 25 milyon metrekarelik bir alandaki sanayi kuruluşlarında bulunan tüm sayaçlardan sürekli ve kesintisiz veri alınmaktadır. Bu teknoloji uzun mesafelerde veri iletimi yapabildiğinden özellikle endüstriyel uygulamalarda tasarruf sağlayan bir çözümdür. Ayrıca diğer kablosuz teknolojilerle karşılaştırıldığında düşük güç tüketimine sahiptir ve uzun pil ömrü sunmaktadır.

Nesnelerin interneti uygulamaları için özellikle yararlıdır. Hava kalitesi, ısıtma ve soğutma gibi fiziksel değişkenleri takip eden sensörlerden, makinelerin izlenmesi gibi endüstriyel kontrol sistemlerine kadar birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Zaman içinde Eskişehir OSB’de birçok noktadaki verileri bu altyapıyla izlemeye başlayacağız.

Özellikle bölgemizdeki büyük endüstriyel tesisler ile tüm sanayi kuruluşları, sisteme katıldıklarında LoraWan teknolojisiyle çok cüzi bir maliyetle üretimlerinde daha fazla verimlilik elde etme fırsatı yakalayacaklar. Biz, böyle ucuz ve verimli bir teknolojiyi de Türkiye’de ilk kez Eskişehir OSB’de kullanmaya başlamış olduk.

Merkez sayesinde zaman ve emek tasarrufu sağlandı

OSB olarak kurdukları dijital altyapıyla çok ciddi zaman ve emek tasarrufu sağladıklarını da açıklayan Küpeli, kurdukları bu sistemle Türkiye’nin ilk akıllı OSB’sini Eskişehir’de hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Küpeli, “Kurulan bu sistem kendi kategorisinde dünyada bir ilk olma özelliğine sahiptir. Hem ülkemize hem de dünyaya örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Bu sayede çok etkin bir teknolojiyi de ülkemize kazandırdık” dedi.

Küpeli, projenin sağladığı faydalar ve tasarruflar hakkında bilgiler vererek, sana yi kuruluşlarının projeden nasıl yararlanacaklarını da anlatarak şöyle dedi: “Proje sayesinde sanayi kuruluşlarımızın tüketimlerinin faturalandırılması süreci daha da hızlandı ve insan hatalarından arındırıldı. Projemizin ikinci ve en önemli aşamalarından biri de sanayi kuruluşlarımızın bu projeden yararlanır hale gelmesidir.

Bu teknolojiyle üretilen sensörleri fabrikalarımızdaki üretim makinelerine takarak, belli bir bedel karşılığında kullanımını sağlayacağız. 7/24 sürekli üretimin seyri ile yaşanan üretim aksamaları gibi çok çeşitli bilgiler sanayicilerimize aktarılacak. Sanayicilerimiz ortak bulut alanından kendi hesaplarına ulaşarak sürekli bir verimlilik takibi yapabilecekler.

Bu altyapıyı firmalarımızın kullanmasını teşvik için bir süreliğine bulut altyapımızı bedelsiz olarak, ardından çok cüzi ücretlerle kullanıma vereceğiz. Firma yetkilileri 7/24 günün her saati, gündüz veya gece istenilen zamanda cep telefonundan ya da bilgisayarlardan hesaplarına ulaşarak üretim halindeki makinelerinden yansıyan tüm verilere kolaylıkla ulaşabilecekler.”

Dünyada şirketler dijitalleşmeye yöneliyor

Yapılan araştırmaların dünyada şirketlerin yüzde 50’sinin dijital dönüşüme hızlı bir şekilde adapte olmak istediklerini ortaya koyduğunu söyleyen Nadir Küpeli, Türkiye’de ise dijital dönüşüme uyum sağlayan şirketlerin oranının halen çok düşük olduğunu belirtti.

Küpeli, “oysaki dijital dönüşüm sanayide verimliliği artırarak, üretkenliği daha üst düzeylere taşımaktadır. Dijital dönüşüm sayesinde şirketler daha verimli, uygun maliyetli ve rekabetçi hale gelmektedir. Sanayi sektöründe uygulandığı zaman üretim süreçlerini optimize etmek, üretim kalitesini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve yeni iş modelleri oluşturmak gibi faydalar sağlamaktadır.

Sanayi sektöründe Endüstri 4.0 adı verilen dijital dönüşüm, üretim süreçleri ve lojistik yönetiminde önemli bir değişim yaşanmasına neden olmaktadır. Endüstri 4.0 ile sanayi, üretici makinelerin nesnelerin interneti aracılığıyla veri toplaması ve bu verilerin analiziyle daha verimli bir hale dönüşmektedir. Bu veri toplama ve analiz süreçleri üretim ve bakım maliyetlerinin düşürülmesine, enerji tüketiminde azalmaya, üretim hızında artışa ve müşteri memnuniyetinde artışa yol açmaktadır” dedi.

Dünya genelindeki istatistiklere bakıldığında, 2019 yılına kadar dünya çapında meydana gelen büyük veri işlemesi üreticisi olarak 104 milyar dolar değerinde bir pazar potansiyelinin olduğuna işaret eden Nadir Küpeli, bu rakamın 2025 yılına kadar küresel yapay zekâ işlemesi pazarı olarak 126 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiğine dikkat çekti. Küpeli, “bu istatistikler konvansiyonel üretim yöntemlerinin hızla artan bir şekilde elektronik ve dijital ekipmanlara dönüşmesinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Biz Eskişehir OSB olarak bu dönüşümü en optimum teknolojiyle yakalamış durumdayız.

Bölgemizde üretim yapan firmalar bu teknolojinin zaman içinde çok büyük faydasını görecekler. Türkiye’de uzun yıllardır gerçekleştirdiği ilklerle, bu konuda da öncü bir OSB olarak, yine bir ilki Eskişehir OSB’de uygulamanın ve hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Kurduğumuz bu alt yapının hızla diğer OSB’lere, özellikle akıllı şehir uygulamalarına önderlik edeceğini göreceğiz” diye konuştu.

LoRaWan Teknolojisi nedir?

LoRaWan, çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. Örneğin, akıllı şehirler ve endüstriyel IoT uygulamaları gibi alanlar, LoRaWan teknolojisini kullanarak milyarlarca sensör ve cihazı birbirine bağlayabilir.

Ayrıca, telekomünikasyon sağlayıcıları ve ağ operatörleri, mevcut LoRaWan ağlarını genişleterek yeni hizmetler sunabilirler. LoraWan uzun menzilli ve düşük güç tüketimli kablosuz iletişim ağı üzerinde çalışan bir IoT (nesnelerin interneti) protokolüdür. LoRaWan ile ağ üzerindeki cihazlar, bir gatewaye bağlanır ve gateway, cihazların verilerini internete yollar.

Bu sayede sensörler, uygulamalar ve diğer akıllı cihazlar iletişim kurabilir ve nesnelerin interneti ağlarına bağlanabilir. Teknolojisi, düşük güç tüketimli işlemciler tarafından desteklenen bir ağ üzerinde çalışır. Bu nedenle, cihazlar ve sensörler yıllarca pil ömrüne sahip olabilir ve uzak mesafelerde bile iletişim kurabilirler.

Ayrıca, düşük bant genişliği sayesinde, birçok cihaz aynı anda ağ üzerinde çalışabilir. LoRaWan, akıllı tarım, akıllı şehirler, endüstriyel IoT (IIoT), akıllı çevre, akıllı evler ve binalar, akıllı tesisler, akıllı tedarik zinciri ve lojistik alanlarındaki kırsal veya kapalı kullanım durumları için ideal ve esnek bir teknolojidir. Çeşitli Avrupa ülkeleri bu teknolojiyi akıllı şehir ve birçok alan uygulamalarında çok verimli bir şekilde kullanmaktadırlar.

Eskişehir OSB’ye Yatırımcı İlgisi Artarak Sürüyor

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, bölgeye gelen yeni yatırımlar hakkında da bilgiler vererek, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 31 yeni yatırımcıya 450 bin metrekarelik yeni yer tahsisi yaptıklarını, yılsonuna kadar 1 milyon metrekarelik alan tahsisine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Küpeli, “Eskişehir OSB bir çekim merkezi haline geldi.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında özellikle İstanbul ve çevre illerden, olası bir depremin ortaya çıkaracağı ağır hasardan etkilenmek istemeyen, İstanbul’un giderek zorlaşan yaşam koşullarından uzaklaşmak isteyen ve metropol olmanın etkisiyle herkesi çok zorlayan ekonomik maliyetlere daha fazla katlanmak istemeyen sanayi kuruluşları, yaşam koşullarının uygun olduğu, her merkeze ulaşımı kolay olan sosyo-kültürel olarak Türkiye’de örnek gösterilen, en önemlisi ise eksiksiz bir altyapıya sahip olan Eskişehir OSB’yi yeni yatırım merkezi olarak tercih ediyorlar.

Birçok firmayla yeni yatırımlar konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Kamulaştırmasını tamamladığımız yeni alanlarımızı önümüzdeki süreçte hızla yatırıma açacağız. Eskişehir OSB’de katma değer yaratan, üretim ve ihracat yapan herkese yer var. Yatırım için yer arayan ülkemiz sanayicilerini Eskişehir’e davet ediyoruz” dedi.