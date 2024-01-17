Eskişehir'e 11 ayda 190 yatırım için 10 milyar TL teşvik

Eskişehir, 2023 yılının ilk 11 ayında 190 yeni yatırım için 10 milyar TL yeni teşvik belgesi aldı. Bu teşviklerle yeni yapılacak yatırımların yüzde 60’ının imalat sanayiinde gerçekleşmesi planlanıyor. Eskişehir sanayisinin yatırımlarla büyüdüğüne işaret eden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, “2023 yılında yatırımların temposunda 2022 yılına göre ekonomik durumdan kaynaklanan bir azalma devam etmekle birlikte, yatırımcılarımız ülkemizin geleceğine inanarak yatırımlarını yine de devam ettiriyorlar” dedi.

Açıklanan verilere göre Eskişehir’de geçtiğimiz yılın 11 aylık döneminde yapılan teşvikli yatırımların 6,5 milyar TL’lik kısmını imalat sanayi yatırımlarının oluşturduğunu söyleyen Nadir Küpeli, sözlerin şöyle sürdürdü: “107 yeni sanayi yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiş durumda ve bu yatırımlar tamamlandığında 2 bin 280 kişiye yeni iş imkânı sağlamış olacak. Diğer sektörlerdeki yatırımlara baktığımızda imalat sanayinin ardından 57 yeni yatırım ve 1,3 milyar TL’lik tutarla enerji sektörü ikinci sırada, 12 yeni yatırım ve 1,2 milyar TL’lik yatırımla madencilik sektörü üçüncü sırada yer alıyor.

2022 yılında toplam yatırım bedeli 15,2 milyar TL’lik158 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlenmişti. Yatırım tutarında 2023 yılında yüzde 30 civarında bir azalma görülmekle birlikte, yatırımların içerik ve niteliklerinde bir gelişme ve iyileşme gözlüyoruz, aynı zamanda enflasyonist bir ortamdan geçtiğimizi unutmamak gerek, finansın bu kadar pahalılaştığı bir dönemde bile bu yatırım temposunun devam etmesi uzun vade için ekonomimiz açısından olumlu bir gelişmedir.”

Son 3 yılda 36 milyar TL’lik yatırım yapıldı

Eskişehir’de son 10 yıllık dönemde teşvikli yatırım sayısının 953’e ve yatırım tutarının 82 milyar TL’ye ulaştığını belirten Küpeli, “Büyük montanlı yeni yatırımların son yıllarda Eskişehir’e ve OSB’imize yöneldiğini görüyoruz. Teşvik verilerine baktığımızda son 3 yıllık dönemde Eskişehir’de 465 yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bunların yatırım tutarı ise 36,4 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Bu yatırım tutarı son 10 yıllık dönemdeki toplam yatırımların yüzde 45’lik kısmını oluşturuyor. Bu yatırımların yüzde 80’lik kısmı ise yeni imalat sanayi yatırımlarından oluşmaktadır. Bu son derece olumlu bir gelişme. Son yıllık dönemdeki bu yatırımların 22 bin kişiye yeni iş imkânı sağladığını da özellikle belirtmek isterim” dedi.

“Teşvikler ülke ekonomisini zenginleştiriyor”

Uygulanan teşviklerin Türkiye ekonomisi ve özellikle yüksek teknoloji alanında yeni yatırımların sürdürülebilirliği ile ülkemize kazandırılması açısından çok önem taşıdığına vurgu yapan Küpeli: “Batı ülkelerinde bizden çok daha gelişmiş ve kendi ülkelerine sürekli teknoloji seviyesi yüksek yeni yatırımların gelmesini sağlayacak ileri boyutlarda teşvik mekanizmaları olduğunu herkesin bilmesi lazım. Yapılan her teşvikli yatırım 1’e 5 bazen 1’e 10 olarak ekonomiye geri dönüyor ve ülkemiz zenginleşiyor, bunu unutmayalım.”