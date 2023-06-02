Eskişehirli genç iş insanları siyasilerden beklentilerini açıkladı

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir ile ilgili talepleri hakkında da bilgi veren Entok, şunları söyledi: “Bor ve Nadir Toprak Elementleri ile ilgili çalışmaların ve cevherlerimizin işlenmesi ile ilgili özel sektöre pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Eskişehir sanayisinin Gemlik limanı bağlantısı hayata geçirilmelidir. URAYSİM projesi ve kent sanayimiz yeni ihtisas alanları ile güçlendirilmelidir. Sıcak su kaynaklarımız verimli şekilde yatırıma dönüştürülmelidir. İlçelerimizdeki turizm potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi için gerekli yatırım süreçlerinin hızlandırılması gerekmektedir.”