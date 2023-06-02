Eskişehirli genç iş insanları siyasilerden beklentilerini açıkladı
Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) Başkanı Ulaş Entok, yeni kurulacak iktidardan beklentilerinin kur politikasında yaşanan endişeli havanın giderilmesi, güven ortamının sağlanması ve kredi konusunda bankaların uyguladığı politikanın hızlıca değiştirilmesi olduğunu kaydetti.
Ayşe KAYTAN UÇAK
Eskişehir ile ilgili talepleri hakkında da bilgi veren Entok, şunları söyledi: “Bor ve Nadir Toprak Elementleri ile ilgili çalışmaların ve cevherlerimizin işlenmesi ile ilgili özel sektöre pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Eskişehir sanayisinin Gemlik limanı bağlantısı hayata geçirilmelidir. URAYSİM projesi ve kent sanayimiz yeni ihtisas alanları ile güçlendirilmelidir. Sıcak su kaynaklarımız verimli şekilde yatırıma dönüştürülmelidir. İlçelerimizdeki turizm potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi için gerekli yatırım süreçlerinin hızlandırılması gerekmektedir.”