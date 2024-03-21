Eskişehirli mobilyacılar, kredi kartına taksit sayısının artmasını bekliyor

İç piyasada satışların artmasının üreticiye, tüketiciye ve mağazalara sağlayacağı katkıya vurgu yapan Hakan Korkmaz, “Kredi kartıyla taksit sayısının artırılması mobilya sektörümüzü rahatlatacaktır. Ayrıca ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik rol oynayacaktır” dedi.

Son yıllarda mobilya üretiminde hammadde ve işçilik gibi birçok kalemde ciddi maliyet artışları olduğuna değinen Korkmaz, “Mali politikalara destek vermek ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek hedefiyle mobilya fiyatlarında geçen sene sonuna kadar üreticilerimiz çok fazla artışa yönlenmedi. Hatta fiyatların fırladığı dönem de bile agresif fiyat artışlarından kaçınıldı” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 50 bine yakın mobilya imalatçısının olduğuna değinen Korkmaz, “Doğrudan 250 bin civarında istihdam sağlıyoruz, ihracatımız da 5,2 milyar dolar seviyesine çıktı. Ancak geçtiğimiz 2023 yılını iç piyasada satış adedi bazında yüzde 15 kayıpla kapadık. İhracatta da kısmen gerileme yaşlandı.

Bu yüzden iç piyasada satışlarımızın dengelenmesi, maliyetlerimizi yönetmede üreticimize ve mağazalarımıza destek sunulması sektörü geliştirecektir” diye konuştu. Mobilyada kredi kartıyla alışverişlerde 9 olan taksit sayısının en az 12'ye çıkarılması gerektiğini söyleyen Hakan Korkmaz, "Biz üreticilerin ideal olarak gördüğü taksit sayısı 18. Çünkü bir mobilya ülkemizde ortalama 10 yıllığına alınıyor. Günlük, aylık ya da yıllık tüketilmiyor” dedi.