Euro Gıda, 85 milyon kavanozu pastörize etti
Euro Gıda, bugün itibarıyla 60 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanda faaliyet gösteriyor. 2023 yılını 85 milyon adet kavanozu pastörize ederek kapatan firma, ağırlıklı olarak cam kavanozda olmak üzere teneke, pet ve dünyada yüksek talep gören pouch ambalajlarında turşu, konserve sebze ve sosları ihraç ediyor.
Tam 30 yıldır Melis markasına yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Euro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Önen, kuruldukları günden günden bugüne uzun dönemli ortaklıklar, yatırımlar ve satın almalar ile büyüdüklerini söyledi.
2013 yılında, 30 milyon euro’nun üzerinde bir yatırım ile İzmir Kemalpaşa’da 150 dönümü kapsayan son teknolojiye sahip tesisler inşa edildiğini, komşu tesisin satın alınarak bölgedeki yatırımlarına devam ettiklerini belirten Önen, böylelikle portföylerine katma değerli ürünler eklediklerini kaydetti.
100 milyon kavanozluk üretim kapasitesi var
Sezonda 100 milyon kavanozluk üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Haluk Önen, “Euro Gıda, bugün 60 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanda faaliyet gösteriyor. 2023 yılını 85 milyon adet kavanoz ile kapattık. Ağırlıklı olarak cam kavanozda olmak üzere, teneke, pet ve dünyada yüksek talep gören pouch ambalajlarında turşu, konserve sebze ve sosları ihraç ettik. Kornişon, salatalık, biber turşuları, karışık turşularının yanı sıra kapari, sarımsak, lahana, pancar turşuları da üretim yelpazemiz içinde. Konserve sebzelerde ise közlenmiş kırmızı biber, patlıcan ve patlıcan salatası, güneşte kurutulmuş domates, yarı kurutulmuş domates ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı” dedi.
Dünya mutfaklarından örneklerle sos gruplarında da geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını ve çıtır soğanda Türkiye’de tek üreticisi olduklarını da söyleyen Önen, “Melis markamız 4 kıtada ve birçok ülkede faaliyet gösteriyor. İngiltere pazarında birçok zincir mağazada Melis markası raflarda, hatta bazı çeşitlerimiz kendi kategorilerinde pazar lideri. Almanya başta olmak üzere Avrupa etnik pazarının aranan markası Melis, bölgedeki hem Türk hem de farklı milletlerden tüketicilerinin sofralarının lezzet eşlikçisi olmaya devam ediyoruz. Ayrıca Pickerfresh ve Tazely markalarının farklı konumlandırmaları ile Amerika pazarında yerimizi alıyoruz. ” diye konuştu.
Üretimin yüzde 70’ini ihraç edildiğini belirten Haluk Önen, “Avrupa en büyük pazarımız olmakla beraber, Kuzey Amerika, Avustralya ve Asya pazarlarında da ürünlerimiz talep görüyor. Farklı çeşit ve gramajda üretim yapabiliyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.
Türkiye’nin dört bir yanından temin edilen mahsullerin 8 ile 18 saat içinde ambalajlandığını vurgulayan Önen, “Saatte 52 bin kavanoz pastörizasyon kapasitesine sahibiz” dedi. Sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen Önen, “Çalışmadığımız pazarlarla sürekli bağlantılar kuruyoruz. 2023’te sisteme kazandırdığımız yeni müşteriler ile ihracat oranımız sürekli artıyor, talep artışı ile 25 bin palet olan depo alanımızı, 2024 yılındaki yatırım ile otomatik robotik sistem ile 25 bin palet daha artırdık” şeklinde bilgi verdi.
“Yenilikçi ürünlere odaklanacağız”
Türkiye’nin başta Ege Bölgesi olmak üzere birçok ilinden hammadde alımı yaptıklarını belirten Haluk Önen, “4 bin sözleşmeli çiftçi ile çalışıyoruz. Üretim hayatına başladığından beri çiftçilerimizi bilinçlendirmek ve doğru ilaçların kullanılmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yaptık. Üretim sezonunu farklı aylara yaymak için sera üretimlerine de gün geçtikçe önem veriyoruz” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’de enflasyon ile paralel maliyetler artarken, gıda enflasyonunun dış pazarlarda düşüşe geçmesi ile indirim beklentisi olduğunu belirten Önen, “Zorlu bir sene geçiyor; maliyet artışlarını inovasyonla dengeliyoruz" dedi.