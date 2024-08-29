Euro Gıda, 85 milyon kavanozu pastörize etti

Tam 30 yıldır Melis mar­kasına yatırımlarına de­vam ettiklerini söyleyen Euro Gıda Yönetim Kurulu Baş­kanı Haluk Önen, kurulduk­ları günden günden bugü­ne uzun dönemli ortak­lıklar, yatırımlar ve satın almalar ile büyüdükleri­ni söyledi.

2013 yı­lında, 30 milyon euro’nun üze­rinde bir yatı­rım ile İzmir Kemalpa­şa’da 150 dö­nümü kap­sayan son teknoloji­ye sahip te­sisler in­şa edildiği­ni, komşu tesisin satın alınarak bölgedeki yatırımlarına devam ettiklerini belirten Önen, böylelikle port­föylerine katma değerli ürünler eklediklerini kaydetti.

100 milyon kavanozluk üretim kapasitesi var

Sezonda 100 milyon kavanoz­luk üretim kapasitesine sahip ol­duklarını belirten Haluk Önen, “Euro Gıda, bugün 60 bin metre­karenin üzerinde kapalı alanda faaliyet gösteriyor. 2023 yılını 85 milyon adet kavanoz ile kapattık. Ağırlıklı olarak cam kavanozda olmak üzere, teneke, pet ve dün­yada yüksek talep gören pouch ambalajlarında turşu, konserve sebze ve sosları ihraç ettik. Kor­nişon, salatalık, biber turşuları, karışık turşularının yanı sıra ka­pari, sarımsak, lahana, pancar turşuları da üretim yelpazemiz içinde. Konserve sebzelerde ise közlenmiş kırmızı biber, patlı­can ve patlıcan salatası, güneşte kurutulmuş domates, yarı kuru­tulmuş domates ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı” dedi.

Dünya mutfaklarından örnek­lerle sos gruplarında da geniş bir ürün yelpazesine sahip oldukla­rını ve çıtır soğanda Türkiye’de tek üreticisi olduklarını da söy­leyen Önen, “Melis markamız 4 kıtada ve birçok ülkede faali­yet gösteriyor. İngiltere pazarın­da birçok zincir mağazada Melis markası raflarda, hatta bazı çe­şitlerimiz kendi kategorilerinde pazar lideri. Almanya başta ol­mak üzere Avrupa etnik pazarı­nın aranan markası Melis, böl­gedeki hem Türk hem de farklı milletlerden tüketicilerinin sof­ralarının lezzet eşlikçisi olma­ya devam ediyoruz. Ayrıca Pi­ckerfresh ve Tazely markaları­nın farklı konumlandırmaları ile Amerika pazarında yerimizi alı­yoruz. ” diye konuştu.

Üretimin yüzde 70’ini ihraç edildiğini belirten Haluk Önen, “Avrupa en büyük pazarımız ol­makla beraber, Kuzey Amerika, Avustralya ve Asya pazarların­da da ürünlerimiz talep görüyor. Farklı çeşit ve gramajda üretim yapabiliyoruz” değerlendirmele­rinde bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanından temin edilen mahsullerin 8 ile 18 saat içinde ambalajlandığını vurgulayan Önen, “Saatte 52 bin kavanoz pastörizasyon kapasite­sine sahibiz” dedi. Sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen Önen, “Çalışmadığımız pazar­larla sürekli bağlantılar kuruyo­ruz. 2023’te sisteme kazandırdı­ğımız yeni müşteriler ile ihracat oranımız sürekli artıyor, talep artışı ile 25 bin palet olan depo alanımızı, 2024 yılındaki yatırım ile otomatik robotik sistem ile 25 bin palet daha artırdık” şeklinde bilgi verdi.

“Yenilikçi ürünlere odaklanacağız”

Türkiye’nin başta Ege Bölge­si olmak üzere birçok ilinden hammadde alımı yaptıkları­nı belirten Haluk Önen, “4 bin sözleşmeli çiftçi ile çalışıyoruz. Üretim hayatına başladığın­dan beri çiftçilerimizi bilinç­lendirmek ve doğru ilaçların kullanılmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yaptık. Üretim sezonunu farklı aylara yay­mak için sera üretimleri­ne de gün geçtikçe önem veriyoruz” değerlendir­mesini yaptı. Türkiye’de enflasyon ile paralel maliyetler artarken, gıda enflasyonu­nun dış pazarlarda düşüşe geçmesi ile indirim bek­lentisi olduğunu belirten Önen, “Zorlu bir sene geçiyor; maliyet artışlarını ino­vasyonla denge­liyoruz" dedi.