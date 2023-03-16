Expomed Eurasia, kapılarını ziyaretçilerine açtı

Reed Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen 30. Expomed Eurasia Fuarı, 700’ün üzerinde yerli ve yabancı medikal firmanın katılımı ile 16 Mart’ta İstanbul, Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. İlk günden büyük ilgi gören fuarın yurt içinden ve dışından 30 bine yakın sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Fuar, 18 Mart saat 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak.



Tıbbi cihaz, medikal malzeme ve sağlık alanında Avrasya bölgesinin en önemli ihtisas fuarı olan Expomed Eurasia’da; elektro medikal ekipman ve teknolojileri, ortopedi - fizik tedavi - rehabilitasyon, sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünler, hastane ve tıbbi tesis yönetimi ile reçetesiz ürünler (Over-The-Counter) kategorilerindeki ürün ve hizmetler ziyaretçilerle buluşuyor. Fuar süresince Türkiye içinden ve dışından hastaneler, klinikler ve tıp merkezleri yeni tedarikçilerini bu fuarda buluyor. Ayrıca, medikal ekipman ticareti yapan aracı kurumlar da firma temsilcilikleri ve distribütörlük olanakları için katılımcı firmalarla görüşmelerini bu fuarda gerçekleştiriyor.



2020 yılından beri hibrit formatta düzenlenen Expomed Eurasia, 2023 yılında da hem online hem de fiziki olarak organize ediliyor. Bu sayede katılımcı firmalar, potansiyel müşterileri ile 16-18 Mart tarihlerindeki fiziki fuarın yanı sıra online iş ağı platformu “Business Connect Programı” üzerinden 13-17 Mart 2023 tarihlerinde “Distribütör Günleri” kapsamında dijital olarak bir araya gelebiliyor. Fuar sonrası dönemde ise “Online İş Bağlantıları” kapsamında 20 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında da bağlantıda kalabilecekler.

