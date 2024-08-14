Faydasıçok Vakfı, genç işsizleri sanayi ile buluşturacak
Sektörlerde hızla artan istihdam açığına ‘donanımlı’ çözümler sunmak için projeler geliştiren Faydasıçok Vakfı, genç işsizlerin işverenle buluşup sanayiye dahil olmasını hedefliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Hızla artan bir istihdam sorunu yaşandığına işaret eden Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok, “Bir taraftan iş dünyası yetenek kıtlığından şikayetçi. Bir taraftan yeni mezunlar iş bulamamaktan şikayetçi. Bulan da işinden memnun değil” dedi. Faydasıçok’un verdiği bilgiye göre, 2023’te dünya çapında yapılan bir araştırmada şirketlerin yüzde 77’si aradığı yeteneği bulamadığını söylüyor. Türkiye’de bu oran yüzde 72.
Bir yanda 1.2 milyon üniversite mezunu gencin işsiz olduğunu söyleyen Faydasıçok, diğer tarafta da aradığı yeteneği bulamadığını söyleyen şirketlerin oranının yüzde 72 olduğunu belirtti. “Bunun için sadece üniversite eğitiminin yeterli olmadığını gördük” diyen Selcen Faydasıçok, “İş dünyası açısından ve gençler açısından çift yönlü bakmak gerekiyor. Biz gençler açısından neler yapılabileceği üzerine kafa yoruyoruz” dedi.
Vakfın üç projesinden bir tanesinin ‘Sedefdeki İnciler’ olduğunu açıklayan Faydasıçok, bu projeyle mühendislik eğitimi alan kız öğrencileri hedeflediklerini belirtti. Bugüne kadar bin 438 gence ulaştıklarını açıklayan Faydasıçok, “Gelişim programlarımızdan mezun olan gençlerimiz son sınıftayken çalışmaya başlıyor. Özellikle ‘Sedefdeki İnciler’ projemizde dahil olan mühendis kızlarımız son sınıflarında uzun dönem staj yapmaya özen gösteriyor ve dolayısıyla mezun olduklarında da işleri hazır oluyor” şeklinde konuştu.
“Yeni Dünya Zirvesi” 9 Kasım’da
Faydasıçok Vakfı olarak iş birliği, güç birliği ve akıl birliğiyle daha fazla etki yaratmak istediklerini söyleyen Selcen Faydasıçok, “Tüm kuruluşlarımız, mentörlerimiz ve öğrencilerimizle yılda bir defa bir araya gelerek bir zirve düzenliyoruz. ‘Yeni Dünya Zirvesi’ adını verdiğimiz bu buluşma bu yıl 9 Kasım’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde olacak” bilgisini verdi.