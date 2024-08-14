Faydasıçok Vakfı, genç işsizleri sanayi ile buluşturacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Hızla artan bir istihdam sorunu yaşandığına işaret eden Faydasıçok Vakfı Yöne­tim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok, “Bir taraftan iş dünyası yetenek kıtlığından şikayetçi. Bir taraftan yeni mezunlar iş bulamamaktan şikayetçi. Bulan da işinden memnun değil” dedi. Fayda­sıçok’un verdiği bilgiye gö­re, 2023’te dünya çapında yapılan bir araştırmada şir­ketlerin yüzde 77’si aradığı yeteneği bulamadığını söy­lüyor. Türkiye’de bu oran yüzde 72.

Bir yanda 1.2 mil­yon üniversite mezunu gen­cin işsiz olduğunu söyleyen Faydasıçok, diğer tarafta da aradığı yeteneği bulamadığı­nı söyleyen şirketlerin ora­nının yüzde 72 olduğunu belirtti. “Bunun için sade­ce üniversite eğitiminin ye­terli olmadığını gördük” di­yen Selcen Faydasıçok, “İş dünyası açısından ve gençler açısından çift yönlü bakmak gerekiyor. Biz gençler açısın­dan neler yapılabileceği üze­rine kafa yoruyoruz” dedi.

Vakfın üç projesinden bir tanesinin ‘Sedefdeki İnci­ler’ olduğunu açıklayan Fay­dasıçok, bu projeyle mühen­dislik eğitimi alan kız öğ­rencileri hedeflediklerini belirtti. Bugüne kadar bin 438 gence ulaştıklarını açık­layan Faydasıçok, “Gelişim programlarımızdan mezun olan gençlerimiz son sınıf­tayken çalışmaya başlıyor. Özellikle ‘Sedefdeki İnciler’ projemizde dahil olan mü­hendis kızlarımız son sı­nıflarında uzun dönem staj yapmaya özen gösteriyor ve dolayısıyla mezun oldukla­rında da işleri hazır oluyor” şeklinde konuştu.

“Yeni Dünya Zirvesi” 9 Kasım’da

Faydasıçok Vakfı olarak iş birliği, güç birliği ve akıl birliğiyle daha fazla etki yaratmak istediklerini söyleyen Selcen Faydasıçok, “Tüm kuruluşlarımız, mentörlerimiz ve öğrencilerimizle yılda bir defa bir araya gelerek bir zirve düzenliyoruz. ‘Yeni Dünya Zirvesi’ adını verdiğimiz bu buluşma bu yıl 9 Kasım’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde olacak” bilgisini verdi.