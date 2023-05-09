FİLE mayıs ayında 3 yeni mağaza açılıyor

Mayıs ayında Ankara, Konya ve Samsun’da kapıları ziyaretçilere açılacak yeni mağazalarla beraber FİLE’nin mağaza sayısı toplamda 217’ye ulaşıyor. Süpermarket zinciri, faaliyet gösterdiği tüm şehirlerde aynı zamanda mobil uygulaması ile eve teslim de yaparak, müşterilerine hızlı ve kolay alışveriş deneyimi sunuyor.

Ankara’da 18., Konya’da 2., Samsun’da 3. FİLE mağazası

FİLE’nin yeni mağazalarından ilki Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Serhat Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde 11 Mayıs’ta ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Gıda, ev temizliği ve kişisel bakım kategorilerindeki Harras, Actisoft ve Daycare özel markalarının yanı sıra taze meyve ve sebze reyonları, kasap ve fırın bölümleriyle de tüketicilerden beğeni toplayan FİLE; yeni mağazalarını açarken, web sitesi ve sosyal medyadan gelen talepleri de göz önünde bulunduruyor.

FİLE Konya’daki 2. Mağazasını Selçuklu ilçesindeki Buhara Mahallesi’nde 18 Mayıs’ta, Samsun’daki 3. Mağazasını ise Canik’in Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde 25 Mayıs’ta faaliyete alarak müşterileri için daha ulaşılabilir olmayı planlıyor.

Böylece FİLE, yeni mağazalarıyla birlikte Türkiye genelinde toplamda 217 mağaza sayısına ulaşırken tüketicilerden gelen yeni mağaza taleplerindeki lokasyonları da değerlendirmeye devam ediyor. Yanı sıra, tüm mağazalarında geniş koridorlar, düzenli raflar, sakin bir alışveriş ortamı ile fark yaratan süpermarket zinciri; müşterilerinin alışveriş deneyimini kolaylaştırmak amacıyla her mağazasında otopark imkanı sunuyor.