Fluting ve testlayner kağıt türlerinin ithalatına, yerli üreticiyi koruma ayarı 

Yerli kağıt üreticilerinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, şikayete konu eşyanın ithalatında artış olduğu ve yerli üreticilerin bu ithalattan ciddi zarar gördüğüne ilişkin tespitler yapıldı.

Yerli tüketiciyi koruma önlemi: İthalata ek mali yükümlülük

Söz konusu tespitler sonucunda, fluting ve testlayner cinsi kağıt türlerinin ithalatında ton başına birinci yıl 87 dolar, ikinci yıl 86 dolar, üçüncü yıl 85 dolar olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi. Söz konusu karara ilişkin Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kararla, söz konusu eşyanın bazı ülkeler ve gümrük bölgelerinden ithalatının korunma önleminden muaf tutulması için tarife kontenjanı da açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, söz konusu ülkeler için toplam 30 bin 624 ton olarak belirlendi. Bu miktar, her bir ülke için 10 bin 208 tonu geçemeyecek.