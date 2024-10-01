GAP narının katma değerli yolculuğu başladı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye, dünyada nar ti­caretinde üçüncü sı­rada yer alıyor. Son 20 yılda plansız şekilde üretim patlaması yaşanan narda, sa­nayi ayağında yatırımların ya­pılmaması birçok üreticinin bahçelerini sökmesine neden olmuştu. Daha önce ağırlık­lı olarak yaş ihraç edilen nar, GAP bölgesinde yeni bir say­fa açılıyor.

Şanlıurfa’da faali­yet gösteren Raz Gıda ve Kon­frut GAP işbirliğiyle 105 mil­yon liralık yatırımla kurulan modern tesisi ile nar suyu, nar çekirdeğinden yağ, nar eks­tresi ve yaş meyve olarak ih­racatı yapılacak. Söz konu­su yatırımla narın daha kat­ma değerli hale getirilmesi ve uluslararası pazarlarda daha fazla değerlendirilmesi hedef­leniyor. Şanlıurfa’da yılda yak­laşık 10 bin ton nar üretiliyor.

Bu doğrultuda Harran Üni­versitesi’nde nar üreticileri ile bir buluşma gerçekleştiril­di. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, nar üreticileri, tarım uzmanları ve yerel yetkililer arasında işbirliğini güçlendir­meyi amaçlayan etkinlik yapıl­dı. Ziraat Fakültesi, Raz Gıda ve Tarım ile Konfrut GAP işbir­liğiyle düzenlenen “Nar Üre­ticileri Buluşması”, uzmanlar ve üreticileri bir araya getire­rek nar üretiminin geleceği, pazar trendleri ve sektördeki teknolojik gelişmeler hakkın­da bilgi alışverişinde bulunul­du.

Programa Şanlıurfa Büyük­şehir Belediye Başkanı Meh­met Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğ­lu, İl Müdürü Mehmet Aksoy, Konfrut Gap Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağan, Raz Gıda ve Tarım, Konfrut GAP yönetici­leri, kamu kurum kuruluş tem­silcileri, nar üreticileri, çiftçi ve öğrenciler katıldı. Açılış ko­nuşmalarının ardından iki otu­rumlu panele geçildi.

Çiftçiler panelde buluştu

Moderatörlüğünü Yeni­Çiftçi Platformu Kurucu Baş­kanı Emrah İnce’nin yaptığı her iki panelde, nar üretimin­de dünya genelindeki trend­ler ve Türkiye’nin nar ihraca­tındaki kritik rolü gibi önem­li konular ele alındı. Harran Üniversitesi Gıda Mühen­disliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Vardin, narın tarih­sel önemi ve sağlık üzerinde­ki faydaları hakkında detay­lı bilgi verirken, Döhler Ge­nel Müdürü Can Aydemir ise global pazarlarda nar tüketi­minin neden yükselişte oldu­ğunu ve Türkiye’nin bu talebi karşılamadaki stratejik konu­munu vurguladı. Aydemir, ay­rıca Türkiye’de 5 üretim tesi­si ve sahip oldukları Ar-Ge ile yıllık 500 bin ton meyve işle­diklerini ifade etti.

İkinci panelde ise nar yetiş­tiriciliğinin daha teknik yön­leri ele alındı. Uzmanlar, top­rak seçimi, sulama teknikleri, zararlılarla mücadele ve orga­nik tarım gibi konulara değin­diler. Organik nar üretiminde sürdürülebilir uygulamala­rı ve hasat sırasında kalitenin korunmasına yönelik yöntem­leri vurguladı. Yanı sıra Tarım teknolojileri ve Dijitalleşme: Tarımda Dijital Teknolojilerin Kullanımı, Verimliliği Artırma Yollarını detaylı bir şekilde bir sunum gerçekleştirdi.

Tesis yatırımında Döhler ile işbirliği yapıldı

Güneş yanığı, taç kırılması ve kozmetik bozukluğu olan ama içi birinci sınıf ürünleri ilk etapta fason sıkım yaptırdıklarını ile­ten Ağan, bu ürünleri konsantre ve nar ekşisi haline getirdikle­rini söyledi. Sıfır katkı maddesi ile nar ekşisi ürettiklerini bildi­ren Ali Ağan, “Bunun yanında yaklaşık 15 bin tonluk da meyve suyu kapasitemiz var.

Ayırca 5 bin ton nar ekşisi üretimi kapa­sitemiz var ve önde gelen zincir marketlerde satıyoruz. İngiltere ve Kanada’ya da ihraç ediyoruz. Bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'ya ürün ihraç ediyoruz. Yine bu süreç içinde taneleme yaparak, taze şekilde satış yapı­yoruz. Bütün bunları yaparken Konfrut grubuyla çalışıyorduk. İkimiz de birbirimizin hem müş­terisi hem satıcısı konumun­dayız. Konfrut ile birlikteliğin sonucunda 105 milyon liralık ek yeni bir yatırım yaptık.

Ek yatı­rımla meyve suyu tesisi için şu an şişeleme hattımızı kuruyo­ruz. Bu yeni yatırımla tesisimiz yaklaşık 450 milyon değerinde bir yatırma ulaştı ve yatırım da­ha da devam edecek. Konfrut ve Döhler Grubu'nun yatırım yap­ması, bölgeye birçok yatırımı çekecek. Harran Üniversitesi'n­den onlarca ziraat mühendisi, gıda mühendisi, gıda teknikeri burada istihdam etmeye başla­dık. Mevsimlik işçilerle beraber yıllık ortalama 200 kişiyi istih­dam ediyoruz. Bu anlamda nar tarafında meyve suyu bakımın­dan tesisimiz bölgedeki tek te­sis olacak" diye konuştu.

Kapasiteyi 3 yılda dolduracak

Şanlıurfalı bir aileden geldi­ğini ve 15 yıl yurt dışında tele­kom sektöründe çalışma ha­yatından sonra dönüş yaptı­ğını kaydeden Konfrut Gap Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağan, babasının ekmiş oldu­ğu nar bahçelerinde çiftçilik yapmaya başladığını, ancak üretimin artması ile düşük fiyat nedeniyle ağaçları kes­me noktasına geldiklerini aktardı. Ağaçları kesmedik­lerini ve babasının işaret et­tiği soğuk hava depo yatırı­mına yöneldiklerini aktaran Ağan, “Biz ilk etapta bin 500 tonluk kapasiteli modern bir depo yatırımı yaptık.

Böyle­ce kendi narlarımızın dışında başkalarının da ürününü al­maya başladık ve işlemeye başladık. Sahip olduğumuz tesisin entegre yapısı saye­sinde Türkiye’nin önde ge­len zincir marketlerine ürün tedarikine başladık. Geçen yıl yaklaşık 5 bin ton ürün iş­ledik ama geçen sezon buna meyve suyunu katmamıştık. Bu yıl meyve suyunun faa­liyete geçmesiyle beraber 15 bin ton nar alacağız. Yeni kurduğumuz tesisimiz 50 bin ton nar işleme kapasite­sine sahip. Önümüzdeki yıl 25 bin tona çıkarmayı ve 3 yıl içinde full kapasiteyi hedefli­yoruz” dedi.