Gaziantep OSB’de 'mega' projeleri tamamlama yılı

Güneş DOĞDU SOYLU

GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Yeşil dönüşüm sürecine etkin uyum sağlamamız halinde küresel piyasalardaki etkinliğimizin ve özellikle Avrupa Birliği pazarındaki gücümüzün artacağına, yabancı yatırımcıların ülkemize dönüşünün hızlanacağına inanıyoruz"dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep, aldığı yaralara rağmen Türk ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor. 2023 yılında pek çok projenin temellerini atan Gaziantep OSB de, kente katkı sağlayan en önemli üretim merkezlerinden biri…

OSB, 2024 yılını mega projelerin tamamlanma yılı olarak belirledi. 6. OSB’nin imar planını bitirip arsa dağıtımına başlamayı planladıklarını söyleyen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, 6. OSB’nin de faaliyete geçmesi ile birlikte hedeflerinin istihdam sayısını 300 binden 350 bine çıkarmak olduğunu aktardı. Temel amaçlarının her türlü altyapısı tamamlanmış, dijital ve yeşil dönüşümünü sağlamış, güneş enerjisi ile enerji maliyetlerini düşürmeyi başarmış bir Organize Sanayi Bölgesi olmak olduğunu belirten Başkan Şimşek, “Organize Sanayi Bölgesini, yatırım ve üretim açısından cazip hale getirecek projelerimizle sanayicimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde çok sayıda projenin devam ettiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti: “2024 yılı bizim için büyük yatırımlarımızın tamamlanma yılı olacak. Otoban bağlantımızı Ocak ayının sonunda tamamlıyoruz. Fırat’ın suyunu OSB’ye getirme projesine çok önem veriyoruz. Bu proje de 2024 yılı sonunda tamamlanacak. Diğer taraftan yapımı devam eden hastanemiz de 2024 yılı içinde hizmete girecek. Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 300 bin kişi çalışıyor. Bu kadar nüfusun olduğu bir yerde bir hastanenin olmaması büyük bir eksiklikti. Diğer taraftan 6. OSB’nin imar planını bitirip, arsa dağıtımına başlamak istiyoruz.”

Gaziantep OSB olarak sanayicinin enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla fabrika binalarının çatısına güneş enerjisi panellerinin kurulmasına büyük önem verdiklerini de dile getiren Başkan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çatı güneş enerjisi panellerinin kurulması için bürokrasiyi en aza indiren, süreçleri kısaltan bir OSB’yiz. Şu anda Gaziantep OSB’de çatısına güneş enerjisi santrali kurulan fabrika sayımız 400’ü geçti. Sanayicilerimiz yenilenebilir enerji konusunda çok istekli. Bu nedenle de her geçen gün bu sayı artıyor.” Hükümetin ekonomi politikasının meyvelerini 2024 yılının ikinci yarısından itibaren vereceğini tahmin ettiklerini ifade eden Şimşek, Haziran ayından itibaren piyasalarda belirgin bir iyileşme beklediklerine vurgu yaptı.

“Fırat’ın suyunu OSB’ye getireceğiz”

GAOSB’nin bugün 5 Bölgesi ve 43 milyon 250 bin metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük OSB’si olduğunu hatırlatan Başkan Şimşek, “Tekstilden gıdaya, kimyadan plastiğe, metalden geri dönüşüme birçok sektörden firmayı bünyesinde barındıran GAOSB faaliyetteki bin 200 firma sayısıyla küresel ekonomiye yön veren en önemli aktörlerdendir.

Dünyanın 200’e yakın ülkesine ihracat yapıyoruz ve birçok sektörde dünya lideriyiz. 300 bin kişiye sağladığımız istihdam ve yaptığımız yatırımlarla sadece Gaziantep için değil, ülkemiz için de altın harflerle yazılacak örnek çalışmalara imza atıyoruz. Su, insan hayatı için olduğu kadar sanayi için de çok elzem bir konu. Çünkü sanayi bölgemizdeki tesislerin önemli bir bölümü suya dayalı üretim yapıyor. Gelecekte yaşanacak su kesintilerinin üretimi aksatmaması için çok büyük bir projeye başladık.

Mayıs ayında temelini attığımız Fırat su isale hattı projemiz ile sanayimizin büyümesi göz önüne alınarak Fırat - GAOSB arası yapılacak olan 55 kilometre uzunluğundaki hat ile 120 bin metreküp su ihtiyacını karşılayacağız. Böylece sanayicimize daha kaliteli suyu daha ucuza ulaştıracağız. Bu yıl faaliyet geçirmeyi planladığımız 55 kilometrelik Fırat’tan su getirme projesinin üzerinde bulunacak 5 terfi istasyonunun ihtiyaç duyacağı enerjiyi, 50 Megawatt’lık Güneş Enerji Santrali (GES) kurarak karşılayacağız” dedi.

“Hastanemiz bu yıl hizmet vermeye başlar”

50 yataklı hastanenin temelinin geçen yıl atıldığını bu yıl tamamlanmasını planladıklarını bildiren Şimşek, “Birçok ilin nüfusundan daha fazla insanın bulunduğu GAOSB’de bir hastanenin hizmet veriyor olmaması büyük bir eksikliktir. Özellikle iş ve trafik kazalarına anında müdahale edebilmek açısından bu hastaneyi çok önemsiyoruz.

Bölgemizde meydana gelebilecek bir iş kazasında hemen yanı başımızda bir sağlık tesisinin bulunması, uzuv kopmaları, ameliyat, dikiş atma gibi vakalarda daha hızlı ve etkin müdahale olanağına sahip olacağız. İnşaatı hala devam eden 6 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Travmatik Acil Durum Hastanemiz, 50 yatak kapasiteli olup 14 poliklinik odası, fizik tedavi odası, laboratuarları, görüntüleme üniteleri, 2 adet ameliyathane ve 6 adet yoğun bakım ünitesi ile çok önemli sağlık merkezi olacaktır” diye konuştu.

GAOSB içerisindeki trafiğin zaman zaman sıkıntılı bir hal alabildiğini belirten Başkan Şimşek, “Yeni alanların açılmasıyla trafikteki yük daha da artacak. TAG Köprülü Kavşağı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun 286 ile 289. km’leri arasında yapıyoruz. Böylece trafiğin yoğun olduğu ara arterlerin trafik yükü hafifletip kesintisiz, güvenli ve konforlu bir karayolu ulaşımı sağlayacağız. Şehir içi trafiği rahatlatacak ve ekonomik olarak maliyetlerde düşmeyi sağlayacak bu projemizi Ocak ayı sonu tamamlayıp sanayicimizin hizmetine açacağız” şeklinde konuştu.

“İstihdam 350 bine yükselecek”

Sanayicilerden gelen yeni yer talepleri üzerine 11 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak 6. Organize Sanayi Bölge kamulaştırma çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlanarak 2024 yılı içerisinde yeni yatırımcılara tahsis işlemlerini yapmaya başlayacaklarını söyleyen Şimşek, “6. OSB’nin de faaliyete geçmesi ile birlikte hedefimiz; istihdam sayısını 300 binden 350 bine çıkarmak. Ayrıca GAOSB’de yeşil dönüşüm sürecine etkin uyum sağlamamız halinde küresel piyasalardaki etkinliğimizin ve özellikle Avrupa Birliği (AB) pazarındaki gücümüzün artacağına, yabancı yatırımcıların ülkemize dönüşünün hızlanacağına inanıyoruz.

Bilindiği üzere 2021’de Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması Türkiye açısından bir dönüm noktası olmuştur. Buna göre Türkiye, emisyon azaltımı politikaları konusunda çok iddialı bir yola girmiş ve kendisine 2053 net sıfır emisyon hedefi koymuştur. Yeşil dönüşüm süreci bu hedefe ulaşmada kilit rol oynayacaktır. Bizlerde bu dönüşümün sürecinde GAOSB Yönetimi olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.