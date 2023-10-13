Gaziantepli şirketlere ‘Borsaya açılın’ çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Bu zorlu süreçte ülke ekonomisini ayakta tutmak için tüm enstrümanları doğru kullanmak zorundayız.

Finansmana ulaşım ve maliyetler konusunda bankacılık sektöründen de kolaylaştırıcı adımlar beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu ile iş birliği yaparak borsaya açılmaya davet ediyorum. Ne kadar firmamız borsaya açılırsa o oranda ekonomimiz ivme kazanacak” diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından kurulan, “Yeni Nesil Sanayici Platformu” faaliyetleri kapsamında, “Yurt İçi ve Yurt Dışı Piyasalardaki Ekonomik Görünüm ve Beklentiler” konulu bilgilendirme toplantısında konuşan Adnan Ünverdi, pandeminin devam eden etkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, bölgede yaşanan deprem ve küresel risklere dikkat çekti. Ünverdi, “Maalesef, tüm dünya adeta diken üstünde ve siyasi ve jeopolitik gerilimler gün geçtikçe artıyor.

Bu zorlu süreçte ülke ekonomimizi ayakta tutmak ve zorlukları aşmak için tüm enstrümanları doğru kullanmak zorundayız. Sanayi ve üretim ülke ekonomimizin bel kemiği ve kalkınmamızın temel unsuru olmaya devam ediyor. Burada da sürdürülebilirliği sağlamak için hem sorunlarla mücadele etmek hem de yeniliklere ayak uydurmak durumundayız” dedi.

Ekonomi yönetiminin aldığı kararların da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ünverdi, “Orta Vadeli Program’da; üretim, ihracat ve istihdamın desteklenerek enflasyonla mücadele ve yapısal reformları içeren yol haritasını çok önemli buluyoruz. Deprem bölgesinde üretim, istihdam ve yatırıma yönelik açıklanan destekler konusunda da adımların hızlandırılmasını beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Parasal sıkılaştırma politikaları ile nakit akışının yavaşladığı bu süreç tabi hepimizi etkileyecek. Finansman konusu bugün en büyük sorunlarımız arasında yer alıyor. Finansmana ulaşım ve maliyetler konusunda bankacılık sektöründen de kolaylaştırıcı adımlar beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bununla birlikte, kurumsallaşma ve kaynak oluşturmak için firmalarımızı Sermaye Piyasası Kurulu ile iş birliği yaparak borsaya açılmaya davet ediyorum. Ne kadar firmamız borsaya açılırsa o oranda ekonomimiz ivme kazanacak” diye konuştu.