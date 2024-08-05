Genç girişimci, plastik atıklardan çevre dostu ürünler üretti
Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ar-ge çalışmalarını yürüten girişimci İç Mimar Merve Selin Dayı Güven, plastik atıkların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılmasını sağlayarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunduğunu ve çevre dostu ürünler ürettiğini belirtti.
Meryem KARADAĞ
Plastik atıkların geri dönüştürülmesi konusunda 3 yıldır dünya çapında geri dönüşüm yöntemlerini ve üretim süreçlerini araştırdığını söyleyen The Cool Plastic Kurucusu Merve Selin Dayı Güven, gelişmiş tarım sistemleri üzerine faaliyet gösteren aile işletmelerinde yıllardır kısmi geri dönüşüm yaparak plastik tarım ekipmanları ürettiklerini vurguladı.
“Saksıları marketlerde yaygınlaştıracağız”
Herkesin evinde ulaşılabilir bir ürünle geri dönüştürülmüş çevreci ürünlerin hayatına girmesini ve ayrıştırmanın evlerde başlamasını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Güven, Mersin Kadın Kooperatifi işbirliğiyle geri dönüştürülmüş plastikten ürettikleri saksıları hayata geçirdiklerini kaydetti. Güven, “Bu saksılar, kadın emeğiyle yetiştirilen bitkilerle birlikte Türkiye genelindeki ulusal ve yerel marketlerde satışa sunuldu.
Gelecek hedefimiz, bu saksıları tüm market zincirlerinde yaygınlaştırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmaktır” diye konuştu. Enjeksiyon makinesiyle ürettikleri saksılardan sonra, dünya genelinde kullanılan farklı üretim tekniklerini denemek istediğini de söyleyen Güven, prototipler üretmek üzere Genç Girişimci Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne başvurduğunu söyledi. Güven, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik levhalar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
"Heyecan verici projeler üzerinde çalışıyoruz"
Merve Selin Dayı Güven, sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığı çalışmalar ile ilgili çevreden olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi. Güven, “Örneğin, yakın zamanda Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projeye başvurdum ve ön elemeden geçerek eğitim almaya hak kazandım. Bunun yanı sıra, işbirliği yapmak isteyen bazı markalar ve kurumlar benimle bağlantıya geçtiler ve yakın gelecekte heyecan verici projeler geçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.