Genç girişimci, plastik atıklardan çevre dostu ürünler üretti

Meryem KARADAĞ

Plastik atık­ların geri dönüştürülmesi ko­nusunda 3 yıldır dünya çapın­da geri dönüşüm yöntemlerini ve üretim süreçlerini araştır­dığını söyleyen The Cool Plas­tic Kurucusu Merve Selin Dayı Güven, gelişmiş tarım sistem­leri üzerine faaliyet gösteren aile işletmelerinde yıllardır kısmi geri dönüşüm yaparak plastik tarım ekipmanları üret­tiklerini vurguladı.

“Saksıları marketlerde yaygınlaştıracağız”

Herkesin evinde ulaşılabi­lir bir ürünle geri dönüştürül­müş çevreci ürünlerin hayatı­na girmesini ve ayrıştırmanın evlerde başlamasını teşvik et­meyi amaçladıklarını vurgula­yan Güven, Mersin Kadın Koo­peratifi işbirliğiyle geri dönüş­türülmüş plastikten ürettikleri saksıları hayata geçirdikleri­ni kaydetti. Güven, “Bu saksı­lar, kadın emeğiyle yetiştirilen bitkilerle birlikte Türkiye ge­nelindeki ulusal ve yerel mar­ketlerde satışa sunuldu.

Ge­lecek hedefimiz, bu saksıları tüm market zincirlerinde yay­gınlaştırmak ve daha geniş kit­lelere ulaştırmaktır” diye ko­nuştu. Enjeksiyon makine­siyle ürettikleri saksılardan sonra, dünya genelinde kulla­nılan farklı üretim tekniklerini denemek istediğini de söyleyen Güven, prototipler üretmek üzere Genç Girişimci Araştır­ma ve Uygulama Merkezi’ne başvurduğunu söyledi. Güven, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik levhalar üzerinde çalış­tıklarını bildirdi.

"Heyecan verici projeler üzerinde çalışıyoruz"

Merve Selin Dayı Güven, sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığı çalışmalar ile ilgili çevreden olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi. Güven, “Örneğin, yakın zamanda Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projeye başvurdum ve ön elemeden geçerek eğitim almaya hak kazandım. Bunun yanı sıra, işbirliği yapmak isteyen bazı markalar ve kurumlar benimle bağlantıya geçtiler ve yakın gelecekte heyecan verici projeler geçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.