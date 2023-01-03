Ali Ülker: ’2023’ü enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

Yıldız, “2023’ü Yıldız Holding’de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz” ifadesini kullandı. Enflasyonla topyekun bir mücadele başlattıklarını bildiren Ülker, şunları kaydetti:

“2022 yılında global enflasyonun yıpratıcı etkisi hepimize yansıdı. Toplumun karşılaştığı finansal sıkıntıları gerek üretici gerekse perakendeci olarak biz de yaşadık. Her şeye rağmen bu enflasyonist ortamın etkilerini raflara olabildiğince minimum ölçülerde yansıtmaya gayret ettik. Şimdi ise tam anlamıyla tarihi bir adım atıyor, enflasyonla topyekun bir mücadele başlatıyoruz. İlk adım, perakendedeki amiral gemimiz ŞOK Marketler’den geliyor. ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca patatesten sıvı yağa, peynirden salçaya kadar 1.000 temel üründe fiyatları sabitliyor. Yani ocak itibarıyla beklenen çeşitli zamlara karşın ŞOK Marketler’de bu 1,000 ürünün fiyatı değişmeyecek.”

Enflasyonla mücadele seferberliğinde birçok firmanın da kendilerini takip edeceğine inandığını aktaran Ülker, “Halkın alım gücünü destekleyecek bu seferberlikle tüketici enflasyonunun hızla düşeceğini, enflasyondan ötürü yaşanan olumsuzlukların hafifleyeceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.