Avokado üretimi 80 milyona ulaştı

Türkiye'nin tropikal meyve üretim üssü haline gelen Alanya ilçesinde Ağustos 2022-Mart 2023 dönemini kapsayan sezonda avokado üretimi 80 milyon adede ulaştı, gelecek sezon için de beklenti 100 milyon adede yükselmesi bekleniyor.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "2018'de başladığımız avokado ihracatı 2021-2022 sezonunda durmuştu. 2022-2023'de ise en yüksek ihracat sezonunu yaşadık" dedi.

15 ülkeye ihracat yaptıklarını, en fazla satışı Rusya, Bulgaristan, Moldova, Kosova, Romanya, Azerbaycan ve Gürcistan'a gerçekleştirdiklerini belirten Sevilgen, bu yıl yurt dışına toplam 19 tır ürün gönderdiklerini belirtti. Avokado bahçelerinin her geçen yıl arttığını ifade eden Sevilgen, "Önceden 20-30 milyon avokado üretilince sevinirdik.

Bu sezon 80 milyon adet avokado üretimine ulaştık. Bu ürünlerin 30 milyonu ihracata gitti. Dikilen ağaçlar meyve vermeye başladı. Gelecek sezon 100 milyon avokado üretimi aşılacak gibi görünüyor" diye konuştu.