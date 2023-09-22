Doğuş Çay verimini organik gübreyle % 56 artırdı

Başak Nur GÖKÇAM

Verimliliği artıran marka, Energy, Detox ve Collagen fonksiyonel çaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. Projeye ilişkin konuşan Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı. "Her Dem Toprak İçin’ projesi, Rize’nin doğal zenginliği ve en önemli geçim kaynağı olan çayın en iyi şartlarda yetiştirilmesi, aynı lezzet ve kalitede üretilebilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarını kapsıyor” dedi.

Projeye ilişkin bilgi veren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, projeyle sürdürülebilir çay tarımının temelini oluşturan toprak sağlığının korunmasını ve iyileştirilmesini hedeflediklerini belirterek, “Topraklardaki yoğun kimyasal gübre kullanımına bağlı asitleşmenin ideal değerlere gelmesi için tarım kireci kullandık.

Toprağı asitleştiren kimyasal gübreler yerine organik gübreler kullanarak toprağı besledik ve çapalama uygulamaları ile de destekledik. Çay atıklarını kompost haline getirip bahçelerimizde kullandık. İlk uygulama yaptığımız bahçelerde verim ortalama yüzde 56 seviyelerinde arttı. Doğa diyor ki; Bana doğru bakarsanız ben size karşılığını veririm” diye konuştu.