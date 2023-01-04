Lezita'nın ilk konsept mağazası açıldı

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, beyaz et markası olmanın ötesinde, gıda markası vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Lezita, hayata geçirdiği yatırımlarına yenisini ekleyerek ilk konsept mağazasını Konak ilçesindeki Göztepe semtinde açtı.

Satış mağazasında markaya ait tüm ürünler bir arada sunulurken, satın alınan ürünler mağazadan pişmiş olarak da teslim alınabiliyor.

Mağaza içerisinde bulunan Lezita Şef Koleksiyonu'nda ise önlük, maşa, kesme tahtası, baharat değirmeni gibi özel üretim mutfak malzemeleri, tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, 2023 yılında konsept mağaza sayısını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Konsept mağazalarımızı tüm illerimize yaymayı hedefliyoruz"

Müşterilere istedikleri ürünü, istedikleri miktarda ve zamanda, en uygun fiyata sunabilme hedefiyle ilerlediklerini aktaran Ergül, şunları kaydetti:

"Demografik yapıyı okuyor, ihtiyaç ve beklentileri belirliyor, buna göre aksiyon alıyoruz. Bilgi birikimimizi gıda sektöründe farklı alanlara taşımak istiyoruz. Bir gıda markası olma vizyonu ile yeni alanlara yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Yenilikçi ürünlerimizi sunduğumuz kanalların çeşitliliğini artırıyoruz. Daha fazla seçeneğin yer aldığı konsept mağazalarımızla, Lezita'yı tüm yönleriyle tanıtmayı hedefliyoruz. Konsept mağazalarımızı tüm illerimize yaymayı hedefliyoruz. Yeni konseptin markamıza katkısının büyük olacağını düşünüyoruz."​​​​​​​