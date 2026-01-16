Milli içkileri tehlikede! 12 yıl sonra bir tane bile satamayacaklar

Finlandiya’nın alkol kültüründe uzun yıllar önemli bir yere sahip olan Koskenkorva, sadece bir içki markası değil, bir dönemin simgesi olarak görülüyor. Ancak tüketici tercihleri değiştikçe “sert içki” kategorisi genel olarak geriliyor ve bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri de Kossu’da yaşanıyor. Devlete ait alkol zinciri Alko'nun verileri, Finlandiyalıların güçlü içkilere olan ilgisinin hızla azaldığını ortaya koyuyor.

Satışlar dibe vurdu

Alko’nun açıkladığı rakamlara göre Koskenkorva satışları “tüm zamanların en düşük seviyesine” indi. Son 10 yılda tüketimin her yıl ortalama 150 bin litre azaldığı belirtilirken, bu düşüşün istikrarlı biçimde devam etmesi halinde markanın satışlarının 2038’de tamamen bitebileceği öngörülüyor. Bu tahmin, yalnızca bir ürünün değil, Finlandiya’daki içki tercihlerinin köklü biçimde değiştiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Gençler “güçlü içki” yerine lezzet arıyor

Koskenkorva, adını damıtıldığı Güney Ostrobotniya’daki Koskenkorva köyünden alıyor ve Alko raflarına ilk kez 1953’te girdi. Markanın “altın çağı” ise 1980’lerin sonuna denk geliyor. O dönemde satışların zirve yaptığı, Koskenkorva’nın Finlandiya’da güçlü içkilerin en yaygın temsilcilerinden biri olduğu hatırlatılıyor. Ancak aradan geçen yıllar, bu tabloyu tersine çevirdi.

Koskenkorva damıtımevinin yakınındaki Alko mağazasını işleten Kari Nurmela’ya göre düşüşün en önemli nedeni, genç kuşağın farklı bir tüketim dili geliştirmesi. Nurmela, eski nesillerin güçlü içkileri tercih ettiğini, gençlerin ise satın alma kararını daha çok “tat” odaklı verdiğini söylüyor. Yani artık alkolün sertliği değil, aroması ve içim deneyimi belirleyici hale geliyor.

Rekabet ve vergi baskısı

Koskenkorva’nın pazar payını etkileyen bir diğer faktör ise Alko’nun ürün çeşitliliğinin büyümesi. Devlet tekelindeki zincirin yaklaşık 12 bin farklı ürünü tüketicilere sunduğu belirtiliyor. Bu geniş seçenek havuzu, klasik markaların raflardaki hakimiyetini zayıflatıyor. Nurmela ayrıca, güçlü içkilere yönelik vergi politikasının da tüketimi aşağı çektiğini vurguluyor.