Perakendeciler enflasyonla mücadele için harekete geçecek

Yerel perakendeciler enflasyonla mücadele için harekete geçiyor. Bu hafta perakendecileri Erzurum’da bir araya getirecek toplantıda fiyat indirimi veya fiyat dondurma kararlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Türkiye’de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelerek, etiket fiyatlarıyla ilgili sektör kritik toplantısı sonrası ilk hamle ŞOK Market’ten geldi. ŞOK Market ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleyeceğini açıkladı. Düzenleme, temel gıda, deterjan, sebze ve meyveyi kapsıyor.

Ne olmuştu?

2022’de yüksek seyreden enflasyonda okların yönlendiği marketlere karşı Rekabet Kurulu harekete geçerek soruşturma başlatmış ve soruşturmanın ilk ayağında 5 zincir markete 2.7 milyar TL ceza kesmişti. Soruşturmanın ikinci ayağında ise 13 firmaya 878 milyon TL ceza verilmişti. Erzurum’da bir araya gelmesi beklenen yerel perakende marketlerinin gündeminde fiyat sabitleme konusu da olacak. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı merak edilirken farklı marketlerin de fiyat sabitleme uygulamasına katılabileceği belirtiliyor.

Birol BOZKURT