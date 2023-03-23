“Ramazan kolisindeki ürünlerin cinsini ve menşeini kontrol edin”

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, bu yıl ramazan ayında “Ramazan’ın bereketi paylaşmanın iyiliğiyle çoğalır” adlı proje başlattıklarını söyledi.

Yorgun, “Projemizde öncelikle yaşamış olduğumuz depremler ve sel felaketi için bu hayırlı günlerde yaralarımızı sarmak, daha çok birlik olmak adına seferber olduk. Deprem bölgesinde yaşayan veya farklı illere göç eden depremzedeler için kumanyalarımızı göndermeye başladık ve deprem bölgesindeki sahra ve gezici mutfaklar için kuru gıda ürünleri gönderimini sürdürüyoruz” dedi.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisini hatırlatan Yorgun, “Bu mübarek ramazan ayında her evde sıcak yemek pişmesi, her çocuğun yatağına tok yatması için birlik ve beraberlik içinde seferberliğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yılda da ramazan kumanyalarının hazırlandığını ifade eden Yorgun şöyle devam etti: “Ancak her geçen yıl kumanya taleplerinde azalmalar yaşanıyor. Bunun nedeni insanların aldığı ürünlerden memnun kalmaması. Bunun sonucunda işyerlerinde çalışanlar ramazan kolisi değil hediye çeki talep eder hale geldi. Bunu geri döndürmenin yolu ise güvenilir gıdaları insanlara sunmaktan geçiyor. Kumanya kolilerinin içindeki ürünler bizzat kontrol edilmeli. Ürün cinsinin ve menşeinin doğru yazılıp yazılmadığı incelenmelidir.”