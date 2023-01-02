ŞOK bu ay 1000 üründe fiyatları sabitledi

Fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yıl geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık” dedi.

Maliyetler artsa da zam yok Belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacağını kaydeden Demirel “81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar “Birlikten Berekete” yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.