Tüketici zamla savaşta online kanala sarıldı

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Pandemide herkesin dilinde olan ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ öngörüsünün perakende açısından pek de gerçekleşmediği, tüketicilerin yine fiyat duyarlı olduğu ve fiziki mağazaları hayatından çıkarmayacağı yapılan son araştırmalara yansıyor.

PwC Türkiye, Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Tüketici Öngörüleri Araştırması 2022"yi açıkladı. Araştırma bulgularına göre hazırlanan Yeni Tüketicinin Yeni Denklemi raporunda, ekonomik koşullar, dijital kanallardaki artış, mağazaların bilgi merkezine dönüşmesi, trend teknolojileri ve sürdürülebilirlik gelecek dönemde geçerliliğini koruyacak ve giderek önem kazanacak önde gelen 5 trend olarak öne çıktı.

Kişisel ekonomimize dair daha umutluyuz

PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan ve Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Yiğit Arslan, araştırmanın detaylarını bir basın toplantısında açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler genel ekonominin gelecekte çok daha iyi olacağına dair umudunu kaybetmiş durumda. 2020 yılında gelecekte “Genel ekonomi çok daha iyi olacak” diyenlerin oranı yüzde 37 iken, bu oran 2022 yılının ağustos ayında yapılan araştırmada yüzde 27’ye kadar düştü. Ekonominin gelecekte çok daha iyi olacağını düşünmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 29’dan yüzde 40’a çıktı. Bu önemli değişim, tüketicinin ekonomiye dair umutsuzluğunu ortaya koydu. Adnan Akan araştırmanın dikkat çekici bir verisinin daha altını çizdi: Ülke makro ekonomisini olumsuz olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 71 iken, kişisel ekonomi değerlendirmesinde bu umutsuzluk oranı yüzde 37 seviyesinde kaldı. Akan, bu verinin şirketler açısından tüketime dair bir fırsat penceresini ortaya koyduğunu belirtti.

Yiğit Arslan ise toplantıda yaptığı açıklamada dijital kanal kullanımındaki artışın arka planında yatan ilk 3 tetikleyici nedeni şöyle sıraladı: Fiyat karşılaştırma kolaylığı, ürün çeşitliliği ve daha ucuz olduğunu düşündüğü için. Bu veriler, tüketicilerin pahalılıkla mücadelede online siteleri bir araç olarak kullandığını da ortaya koydu.

Müşteri odaklı deneyim

Perakende ve tüketim sektörlerinde yer alan şirketlerin geleneksel stratejik bakış açıları ile yeni tüketiciye yaklaştıklarında içinden çıkılamaz sorunlar ile boğuşmak durumunda kaldıklarını belirten Akan, “Bu nedenle yeni bir yaklaşım sergilemek zorundalar” dedi. Akan şöyle devam etti: “Perakende sektöründeki öncü şirketlerin, farklı müşteri ve pazar beklentileri ışığında ortaya çıkan yeni denklemde rekabetçi duruşlarını koruyabilmesi için, müşterinin ekonomik endişelerine cevap verebilmek adına ürün, kanal, tedarik zinciri gibi alanlarda yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde durması gerekiyor. Uzak olmayan bir gelecekte pazarda öne çıkmak isteyen perakende şirketleri “müşteri odaklı deneyim” tasarımını ajandalarına almalılar.”

Raporda öne çıkan 5 trend

1 Ekonomik koşulların tüketicilerin alım gücüne etkisi: Pandemi sürecinden bu yana, Türkiye’de makroekonomiye dair gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 50’den yüzde 71’e çıktı.

2 Giderek artan dijital kanal kullanımı Kategoriye bağlı olarak, her 10 tüketicinin ortalama 6’sı mobil cihazlardan ve/veya bilgisayardan alışveriş yapıyor.

3 Mağazalar bilgi ve deneyim merkezine dönüşüyor Market alışverişinde tüketicilerin yüzde 81’i bilgi amaçlı mağaza ziyareti yaparken, giyim kategorisinde satın alma kanalı olarak, her 15 tüketiciden 7’si mağazaları, 5’i mobil telefondan online alışverişi ve 3’ü bilgisayardan online alışverişi tercih ediyor.

4 Trend teknolojilerin adaptasyonu beklentilerin altında Yeni bir ticaret kanalı olarak ön plana çıkması muhtemel sosyal medya, halen tüketicilerin öncelikle bilgi almak için kullandığı bir ortam konumunda.

5 Sürdürülebilirliğin artan önemi Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 71’i sürdürülebilirlik kavramını duyduğunu söylüyor. Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 64’ü halkın sürdürülebilir davranış ve/veya yaşam tarzına özendirilmesi konusunda en büyük sorumluluğun kamu yönetiminde olduğunu ifade ediyor.